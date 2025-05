Quốc tế Dự đoán đội hình xuất phát Hong Kong vs MU: Cơ hội cho dàn sao trẻ Dự đoán đội hình xuất phát trận Hong Kong vs MU, nơi Man United nhiều khả năng tiếp tục trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện.

Trận giao hữu quốc tế giữa Hong Kong vs MU lúc 19h00 ngày 30/5 sẽ là cơ hội để HLV Ruben Amorim tiếp tục thử nghiệm đội hình, trong bối cảnh “Quỷ đỏ” thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương và lý do cá nhân.

Về phía Manchester United, danh sách vắng mặt gồm Lisandro Martinez, Leny Yoro và Noussair Mazraoui – tất cả đều chấn thương. Trong khi đó, Victor Lindelof và Christian Eriksen không góp mặt vì lý do cá nhân. Jonny Evans là cái tên kỳ cựu duy nhất còn hiện diện, sẵn sàng ra sân trước khi rời CLB trong kỳ chuyển nhượng hè.

HLV Amorim đã sử dụng tới 25 cầu thủ ở trận giao hữu trước và được dự đoán sẽ tiếp tục xoay tua. Các tài năng trẻ như Shea Lacey, Jaydan Kamason, Tyler Fredricson, Jack Moorhouse, Tyler Fletcher và Sekou Kone đều đang để lại dấu ấn. Trong đó, Lacey và Kamason nổi bật với màn thể hiện tốt ở hiệp hai trận gặp ASEAN All-Stars.

Bruno Fernandes và Alejandro Garnacho, dù vướng tin đồn chuyển nhượng, vẫn được tung vào sân ở hiệp hai trận đấu trước và nhiều khả năng sẽ đá chính để dẫn dắt tuyến trên.

Đội hình dự kiến MU:

Bayindir; Fredricson, Maguire, Heaven; Dalot, Mainoo, Collyer, Amass; Moorhouse, Fernandes; Obi

Phía đối diện, đội tuyển Hong Kong chủ yếu bao gồm cầu thủ thi đấu trong nước. Ngoại lệ duy nhất là tiền đạo Michael Udebuluzor, đang chơi tại giải hạng Năm Đức cho VfR Mannheim. Cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất là Wong Wai (55 lần khoác áo ĐTQG), dự kiến sẽ đá chính trên hàng công cùng ngôi sao gốc Brazil – Everton Camargo, người đã ghi 9 bàn sau 17 trận quốc tế.

Đội tuyển Hong Kong đang được dẫn dắt bởi HLV Ashley Westwood – một cựu cầu thủ trưởng thành từ học viện MU. Dù Hong Kong chỉ hòa 0-0 với Singapore ở trận gần nhất, lối chơi gắn kết của họ vẫn có thể gây khó khăn cho MU trong hiệp một.

Đội hình dự kiến Hong Kong:

Tse; Yue, Gerbig, Helio, Sun, Tan, Fernando, Ngan, Everton, Wong, Udebuluzor

Dù sở hữu lực lượng trẻ và thiếu ổn định, MU vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng cầu thủ và sự vượt trội về kinh nghiệm. Nếu dàn cầu thủ trẻ tiếp tục thể hiện tốt, trận đấu này có thể đánh dấu bước chuyển mình tích cực cho đội bóng trong giai đoạn tái thiết sau mùa giải thất vọng 2024–25.

Dự đoán tỷ số: Hong Kong 0-2 MU