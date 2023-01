Du khách đổ về check-in tại cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, cánh đồng hoa hướng dương của Công ty cổ phần Sữa TH ở Nghệ An bắt đầu nở rộ khoe sắc nên nhiều du khách đã tranh thủ ghé địa điểm này để ghi lại những bức hình, khoảnh khắc đẹp nhất.

Hoa hướng dương của Công ty cổ phần Sữa TH năm nay được trồng ở cánh đồng C10, cách đường Hồ Chí Minh khoảng 1km, thuộc địa bàn xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn với diện tích khoảng 30ha.

Chị Nguyễn Thị Hoài Linh, du khách đến từ thủ đô Hà Nội chia sẻ: “Tôi được nghe giới thiệu về cánh đồng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn rất đẹp. Lần đầu tiên đặt chân đến đây, tôi có cảm giác thật tuyệt. Phải nói là quá ngỡ ngàng vì có cả cánh đồng bạt ngàn sắc vàng khiến bầu trời mùa Đông trở nên ấm áp hơn”.

Những cánh hoa hướng về mặt trời là biểu tượng cho niềm lạc quan, hy vọng nên trong những ngày này mặc dù thời tiết rét đậm rnhưng dòng người vẫn nhộn nhịp đổ về cánh đồng hoa để check-in.

Anh Lê Quốc Vịnh, đến từ TP Vinh cho biết: “Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay, tôi cùng bạn bè trong nhóm về Nghĩa Đàn thưởng ngoạn vẻ đẹp cánh đồng hoa hướng dương. Ai nấy đều vui vì có được những bức ảnh ưng ý, sau lần đi này tôi sẽ giới thiệu để bạn bè đến đây chiêm ngưỡng”.

Năm nay thời tiết khá thuận lợi, hoa nở đúng dịp Tết Dương lịch, nên địa điểm cánh đồng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn đã được nhiều du khách lựa chọn làm nơi lưu lại những khoảnh khách đẹp.

Theo anh Phan Tấn Hậu - cán bộ của Công ty cổ phần Sữa TH, người giám sát cánh đồng hoa hướng dương cho biết, để thuận tiện cho du khách về ngắm hoa, công ty đã xây dựng hành lang an toàn giao thông và hành lang bảo vệ hoa. Năm nay, hoa được gieo một lần, dự kiến thời gian cánh đồng hoa nở rộ kéo dài đến hết tháng 1/2023.

Ông Lê Trung Kiên - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm cho biết: “Để đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, UBND xã đã thành lập Ban An ninh và lên kế hoạch đảm bảo công tác an ninh, trật tự. Yêu cầu các điểm bán hàng phải đảm bảo đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, rõ nguồn gốc xuất xứ, niêm yết giá cả, điểm gửi xe đảm bảo đúng quy định ngay ngắn, nghiêm túc, đúng vị trí quy định về hành lang an toàn giao thông”./.