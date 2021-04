Dự kiến hơn 10.000 người về Nghệ An dịp nghỉ lễ 30/4

Không chỉ ga tàu mà tại bến xe, lượng người đặt vé về Nghệ An hiện cũng đang ở mức cao. Theo một chủ xe chạy tuyến Hải Phòng - Nghệ An cho biết, các xe đã kín vé trong những ngày 29 - 30/4 do lượng người đặt tăng đột biến.

Người dân cơ bản thực hiện tốt việc đeo khẩu trang tại bến xe Bắc Vinh. Ảnh: Quang An

Được biết, nguyên nhân khiến lượng hành khách đi tàu xe tăng cao là do thời điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 4 ngày (từ thứ 6 đến thứ 2) do đó, nhiều người đã tranh thủ về quê nghỉ lễ. Bên cạnh đó, hiện dịch bệnh tại Nghệ An đang được lực lượng chức năng kiểm soát tốt, các bước phòng dịch tại nhà ga, bến tàu được tiến hành nghiêm túc nên nhiều khách du lịch đã chọn Nghệ An là điểm đến dịp này./.