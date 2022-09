Dù kiên quyết xử lý nhưng tội phạm tham nhũng vẫn gia tăng, vì sao?

Theo Kim Anh (VOV.VN)

Nguyên nhân là do sự sơ hở trong quy định của pháp luật, do công tác tổ chức thi hành pháp luật hay là do nhận thức của cán bộ dẫn tới coi thường pháp luật?