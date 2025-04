Thời sự Du lịch Cửa Lò 2025: Miễn phí nhiều dịch vụ cho du khách Thành phố Vinh công bố 4 dịch vụ hoàn toàn miễn phí cho du khách: tắm tráng, gửi xe, vệ sinh và check-in, cùng hàng loạt lễ hội hấp dẫn mùa du lịch biển Cửa Lò 2025 khai mạc từ 19/4.

Quang cảnh biển Cửa Lò, Nghệ An. Ảnh tư liệu: PV

Mới đây, tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2024 của UBND tỉnh, kết nối trực tuyến với UBND 20 huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú đã báo cáo về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong quý I/2025.

Từ ngày 1/12/2024, theo Nghị quyết số 1243/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025, thị xã Cửa Lò và 4 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong thuộc huyện Nghi Lộc nhập vào thành phố Vinh.

Để chuẩn bị cho mùa du lịch Cửa Lò năm 2025, Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú cho biết, thành phố đặt quyết tâm rất cao, đặc biệt, tập trung chỉnh trang khu vực phía Đông đường Bình Minh của biển Cửa Lò và cải tạo, nâng cấp hạ tầng để cung cấp dịch vụ tắm tráng, gửi xe, vệ sinh và địa điểm check -in miễn phí.

Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết: Ngay sau nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, thành phố sẽ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp dịch vụ ở trên địa bàn Cửa lò và các công ty lữ hành để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và có các định hướng rõ về các hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Lễ hội du lịch biển Cửa Lò, thành phố Vinh dự kiến khai mạc vào ngày 19/4/2025. UBND thành phố Vinh đặt mục tiêu đón 6,9 triệu lượt khách du lịch, trong đó, khách lưu trú đạt 3,2 triệu lượt khách, khách quốc tế 130.000 lượt; doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt 7.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 11.000 người; tổ chức tập huấn cho 1.000 người.

Trong chuỗi du lịch biển Cửa Lò năm nay sẽ tổ chức các hoạt động như: Lễ phát động vì môi trường biển xanh - sạch- đẹp; trình diễn xe đạp và áo dài hoa cúc biển; thi chèo thuyền thúng; tổ chức Hội chợ giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, Liên hoan "Vũ điệu trẻ” toàn quốc, Giải đá cầu bãi biển; tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật giao lưu ẩm thực tại khu vui chơi, giải trí VinWonder Cửa Hội và các hoạt động nghệ thuật đường phố tại các tuyến phố đi bộ hàng tuần…

Thời gian qua, thành phố Vinh đã tổ chức chiến dịch tuyên truyền, quảng bá du lịch, xây dựng quy tắc, văn hóa ứng xử, giao tiếp cho người dân và du khách; trong đó có việc rà soát quy định, quy tắc về ứng xử, giao tiếp để sung, hoàn thiện hoặc xây dựng mới để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và du khách, hướng tới xây dựng con người thành Vinh thanh lịch và thân thiện.

Thành phố tập trung kiểm tra việc niêm yết, công khai giá cả các mặt hàng, dịch vụ trong các nhà hàng, khách sạn, các cơ sở lưu trú, các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, giá dịch vụ giữ xe theo quy định; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trên khu vực lâm viên, bãi biển, công viên, các chợ, cảng cả...

Tăng cường lực lượng đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động Lễ hội du lịch; thực hiện công tác tốt phòng, chống đuối nước, trực cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách trong suốt mùa du lịch biển Cửa Lò.