Du lịch kết hợp lặn tự do hút khách mùa hè

Nữ du khách ưu tiên chọn các địa điểm du lịch có thể kết hợp lặn biển. Ảnh: Lê Minh Huyền

“Trải nghiệm lặn tự do khiến tôi mê mẩn và muốn ở dưới nước mãi thôi. Tôi sẽ ưu tiên đi du lịch những nơi có thể kết hợp lặn biển”, Lê Minh Huyền (sống tại Hà Nội) chia sẻ.

Hành trình đầy thử thách

Để khám phá trọn vẹn nét đẹp cả trên cạn lẫn dưới nước của các địa điểm du lịch, nhiều du khách chọn tham gia tour du lịch kết hợp học lặn tự do và chụp ảnh dưới nước tại các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quý, Quy Nhơn, Bình Hưng, Hòn Yến (Phú Yên)…

Lặn tự do (freediving) là một môn thể thao mạo hiểm đã có từ xa xưa. Để khám phá biển cả, người lặn không dùng bình dưỡng khí mà kiểm soát khí trong phổi và dùng sức mạnh tinh thần để vượt qua cảm giác đốt cháy phổi, thúc giục phải thở.

Đối với bộ môn lặn tự do, nếu không cẩn thận, người chơi có thể bị chấn thương ở tai, phổi, mắt hoặc ngất do thiếu oxy. Vì vậy, đây không phải là môn thể thao phù hợp cho mọi đối tượng. Nam Anh, đại diện Phú Quý Four Seasons, cho biết để đảm bảo an toàn, 100% khách tham gia phải biết bơi, có đủ 16 tuổi trở lên, không mắc các bệnh lý nền.

“Khó khăn lớn nhất ở những bước đầu và cấp độ đầu tiên của môn lặn tự do là việc cân bằng chênh lệch áp suất tai khi thay đổi độ sâu dưới nước”, Nam Anh chia sẻ. Chỉ cần lặn sâu một mét, mọi người đã cảm nhận được tai bị nén. Do đó du khách tuyệt đối phải học cách cân bằng áp suất tai cho tốt, không tự tập luyện tại nhà nếu chưa nắm vững kiến thức.

Lặn tự do mở ra góc nhìn mới cho du khách khi đến tham quan, du lịch tại các vùng biển, đảo. Ảnh: Tạ Quí Xuân, Lê Minh Huyền, Hòn Khô Trip



Biết đến tour lặn tự do ở Phú Quý thông qua những clip viral trên mạng xã hội, Minh Huyền đã quyết định dành cho mình chuyến du lịch hè kết hợp học và lặn freediving tại hòn đảo này. Vốn đã biết bơi ếch, nữ du khách mất khoảng 2 buổi để làm chủ được thiết bị lặn và những kỹ năng cơ bản.

Ban đầu Minh Huyền cũng gặp phải một số khó khăn như việc cân bằng áp tai, kiểm soát hơi thở dưới nước và nỗi sợ đại dương sâu thẳm. “Ở khu vực nước không đủ trong, chẳng thể nhìn thấy rõ đáy khiến tôi rất lo sợ, cảm giác sẽ có con gì dưới biển bất ngờ lao đến tấn công ”, cô bộc bạch.

Vốn là người thích nước, sau 2 buổi tập luyện kiên trì, nữ du khách đến từ Hà Nội đã có thể vượt qua nỗi sợ, tự do khám phá thế giới tuyệt đẹp dưới nước. “Trong quá trình lặn, đối với mình quan trọng nhất là phải có sức bền và khả năng giữ hơi lâu dưới nước”, cô cho biết.

Cũng như Minh Huyền, Ngọc Ánh (du khách TP.HCM) cũng chọn cho mình tour du lịch kết hợp lặn ngắm san hô. Sau khi nghe bạn review về độ khó, nữ du khách đã phải tập bơi và chạy bộ để tăng thể lực, rèn sức bền trước khi bắt đầu học lặn thực tế ở đảo. “Đã chuẩn bị tâm lý và tập luyện trước nhưng cũng không giúp tôi thoát khỏi cơn nhức mỏi sau buổi tập dưới nước”, cô nói.

Vốn là một môn thể thao, freediving mang lại lợi ích sức khỏe, tăng dung tích phổi cho người chơi. “Không chỉ vậy, lặn tự do mang đến những góc nhìn hoàn toàn khác về đại dương mà gần như mọi người chưa từng cảm nhận cho đến khi tham gia. Tuy nhiên, bên cạnh trải nghiệm khác biệt, du khách còn nhận về làn da đen, những cơn say sóng, cảm lạnh, mỏi nhừ…", Nam Anh cho biết.

Khám phá thế giới mới

Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi khi sở hữu đường bờ biển dài hàng nghìn km, những vịnh biển, hòn đảo tuyệt đẹp, thích hợp khai thác du lịch kết hợp lặn biển.

Là người yêu thích lặn biển, Tạ Quí Xuân bắt đầu tổ chức tour trải nghiệm kết hợp lặn tự do tại Bình Hưng từ 2019. “Freediving giúp mọi người khám phá thêm một phần thế giới dưới nước. Những rạn san hô, hệ sinh thái đa dạng với nhiều loại cá, sinh vật biển mang đến cảm giác thích thú, tự do cho du khách”, anh nói.

Không chỉ giới hạn trong những cảnh đẹp tự nhiên, công trình kiến trúc, địa điểm tham quan trên cạn, freediving mang đến cho du khách những ấn tượng, trải nghiệm khác biệt. Ẩn sâu dưới làn nước trong xanh là hệ sinh thái biển trù phú với những rạn san hô nhiều màu sắc, cánh đồng rong mơ vàng óng, các loài hải quỳ, tôm cá đa dạng khiến du khách say mê.

Bơi lặn cùng những loài sinh vật biển để lại cho du khách kỷ niệm khó quên. Ảnh: Phú Quý Four Seasons.

“Tôi rất xúc động khi được đắm mình giữa làn nước trong mát, ngắm nhìn những rạn san hô nhiều màu sắc, bơi cùng từng đàn cá. Cảnh tượng như chỉ có trong mơ khiến bao mệt mỏi khi tập luyện bỗng tan biến”, Ngọc Ánh chia sẻ.

Ngoài ra, các tour lặn biển còn hút khách bởi dịch vụ chụp ảnh check-in, quay clip kèm theo. Sau khi hoàn thành buổi học lặn, du khách sẽ được hướng dẫn tự do trải nghiệm, khám phá đại dương trong khi ekip của đơn vị tổ chức tour sẽ đi theo ghi hình. “Những tấm ảnh đẹp, clip bơi lượn cùng đàn cá nhiều màu sắc giúp tôi lưu giữ một phần tuổi trẻ và trải nghiệm khó quên này”, Ngọc Ánh nói.

Mỗi vùng biển mang những đặc trưng sinh thái, địa chất riêng khiến nhiều du khách thích thú khám phá. Khách tham quan có thể lặn biển, kết hợp với các hoạt động vui chơi như câu mực, chèo SUP, thưởng thức ẩm thực địa phương.

“Biển cả rộng bao la và tôi chỉ mới khám phá được một phần rất nhỏ, vì vậy tôi sẽ tiếp tục quay lại những nơi đã từng lặn”, Minh Huyền nói. Nữ du khách đã lên kế hoạch du lịch lặn biển ở Lý Sơn vào cuối tháng 7, trước khi mùa mưa bão đến.

Các hoạt động vui chơi, chụp ảnh đi kèm tour lặn tự do giúp thu hút du khách. Ảnh: Ngô Trần Thu Ngân.

Để đảm bảo an toàn, du khách lưu ý luôn kiểm tra điều kiện thời tiết, hiểu về địa điểm mình sẽ lặn, về dòng hải lưu và sinh vật nơi đó, phải báo cáo tình trạng sức khỏe cho huấn luyện viên để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

“Đây là trải nghiệm thật chứ không chỉ đơn giản là diễn để có được ảnh đẹp. Du khách nên chuẩn bị tâm lý thoải mái, rèn thể lực bằng các môn thể thao như bơi lội, đạp xe, yoga để có trạng thái tinh thần và thể lực thật tốt trước khi thử sức với bộ môn lặn tự do”, đại diện Phú Quý Four Seasons nói.

Trong quá trình lặn, du khách nên tránh sử dụng các loại kem chống nắng có chứa oxybenzone, octinoxate, 4-methylbenzylidene camphor hoặc butylparaben, các loại xà phòng, hóa chất gây hại khi đến các điểm lặn, tránh chạm trực tiếp, làm gãy san hô, xả rác xuống biển.