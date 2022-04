Du lịch mở cửa, thị trường thời trang hè sôi động trở lại

(Baonghean.vn) - Sở hữu bất động sản hàng hiệu, nhất là phiên bản giới hạn đang trở thành đặc điểm “nhận diện" của giới siêu giàu. Sắp tới tại Nghệ An, một sản phẩm như vậy sẽ được giới thiệu và kỳ vọng sẽ là hấp lực đưa xứ Nghệ trở thành điểm đến mới của châu Á.

(Baonghean.vn) - Trong vài năm trở lại đây, khi cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện đã tạo lực đẩy cho nhà đầu tư mạnh dạn chuyển dịch hướng đầu tư về các địa phương. Năm 2018, sự xuất hiện của khu công nghiệp VSIP Nghệ An đã tạo bước đột phá, mở đầu cho làn sóng đầu tư bất động sản công nghiệp tại Nghệ An. Trong bối cảnh các thị trường bất động sản ven biển khác như Quảng Ninh, Đà Nẵng... đã bão hòa, Nghệ An trở thành vùng đất hứa thu hút các "ông lớn" vào đầu tư.