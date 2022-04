Du lịch mới bắt đầu vào mùa, thương lái đã phải 'săn' hải sản tận bến

(Baonghean.vn) - Gian hàng Nghệ An trong khu gian hàng “Đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam” gây ấn tượng với thiết kế cùng các ấn phẩm tài liệu được đầu tư chỉn chu, đa ngôn ngữ.

(Baonghean.vn) - Với giá bán tại vườn 1.000 đồng/kg, người trồng cà pháo trên địa bàn huyện Yên Thành (Nghệ An) cho rằng, đây là mức giá thấp nhất từ nhiều năm nay, trong khi đó giá phân bón lại tăng chưa từng có.

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nghệ An, sáng 13/4, đoàn công tác của Công ty Mishubishi Việt Nam do ông Hidetoshi Suzuki - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc đã tiếp xúc và chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An.