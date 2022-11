Du lịch Nghệ An 'chuyển mình cất cánh'

(Baonghean.vn) - Đầu tư hệ thống hạ tầng kết nối, quy tụ hàng loạt “ông lớn” bất động sản - du lịch, kết hợp bề dày truyền thống văn hóa - lịch sử lâu đời, cùng cảnh sắc thiên nhiên nguyên sơ...đang đưa du lịch Nghệ An bứt phá ngoạn mục, kỳ vọng trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn ở Việt Nam.

Theo dõi Báo Nghệ An trên

“Cất cánh” nhờ hạ tầng phát triển

Thống kê của Sở Văn hóa và Du lịch, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, lượng khách du lịch đến tỉnh Nghệ An ước đạt 5,92 triệu lượt, cao hơn so với các thị trường gạo cội như: Đà Nẵng (2,771 triệu lượt), Khánh Hòa (2,11 triệu lượt),… Mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Theo các chuyên gia, Nghệ An hội tụ đầy đủ các yếu tố về thiên thời, địa lợi, nhân hòa, sẵn sàng bứt phá với vị thế mới là thị trường du lịch lớn ở Việt Nam. Với dải bờ biển nguyên sơ dài hơn 80km, 2/3 diện tích đất tự nhiên là rừng núi với nhiều hang động, thác nước, cùng trên 2.000 di tích lịch sử, văn hóa,… Nghệ An là địa phương sở hữu đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch từ danh lam thắng cảnh, đến văn hóa, tâm linh,… Thế mạnh này góp phần phát triển Nghệ An trở thành địa điểm du lịch 4 mùa trong thời gian tới.

GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên - Môi trường từng chia sẻ trong một tọa đàm về bất động sản rằng: Những sản phẩm du lịch về văn hóa Việt Nam chưa có nhiều, trong khi du khách quốc tế thích kết hợp trải nghiệm văn hóa và trải nghiệm về cảnh đẹp. Những địa phương sở hữu 2 lợi thế trên thường sẽ là điểm đến hấp dẫn trong thời gian tới.

Phân tích thêm về "đòn bẩy" đưa Nghệ An phát triển tương xứng với tiềm năng mới, giới chuyên gia cho rằng, khả năng liên kết vùng cùng hạ tầng giao thông đồng bộ chính là lực đẩy mạnh mẽ để địa phương này tiệm cận mục tiêu.

Nghệ An là tỉnh có hệ thống giao thông kết nối đồng bộ nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Bên cạnh trục giao thông chính như Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Vinh sắp triển khai với vốn đầu tư tổng vốn đầu tư 191.761 tỷ đồng. Đường sắt cao tốc là một trong 2 tuyến được ưu tiên triển khai đầu tiên theo kế hoạch xây dựng 9 tuyến đường sắt mới giai đoạn 2021 - 2030 giúp kết nối liên hoàn và rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực từ Bắc vào Nam, từ Đông sang Tây.

Song song đó, tỉnh cũng tích cực thúc đẩy tiến độ mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh quy mô gấp 2,5 lần hiện nay,nâng công suất phục vụ từ 8 triệu lên 12 triệu khách du lịch trong năm 2030. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2024, giúp tăng kết nối, giao thương giữa các vùng miền Nghệ An và nước bạn Lào.

Loạt thương hiệu lớn đổ bộ, đưa du lịch bứt phá

Quyết tâm đưa du lịch đột phá, trong 3 năm trở lại đây, Nghệ An liên tục “trải thảm đỏ” thu hút loạt “đại bàng” về dịch vụ, du lịch, bất động sản như: Vingroup, Mường Thanh, Sài Gòn Tourist, Lotte,… Đây là những tập đoàn đã góp phần thay đổi diện mạo du lịch tại các thị trường như Đà Nẵng, Phú Quốc, Hạ Long, Nha Trang…

Gần đây nhất, cuối tháng 9 vừa qua, nhà sáng lập Ecopark cũng chính thức góp mặt trong “cuộc đua” nâng tầm chất lượng du lịch trải nghiệm tại thành phố Vinh, Nghệ An với đại công trình quy mô 200ha - Eco Central Park. Dự án được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu vui chơi và nghỉ dưỡng của hàng triệu du khách trong nước và quốc tế khi đến với Nghệ An.

Tọa lạc trên mặt tiền đường Nguyễn Sỹ Sách, Eco Central Park dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố Vinh chỉ trong 7 phút di chuyển, đến cảng hàng không quốc tế Vinh trong 10 phút và biển cửa lò trong 15 phút. Vị trí này được đánh giá là tâm điểm kết nối mọi trải nghiệm tại miền đất xứ Nghệ tinh hoa.

Dự án gây ấn tượng với hệ tiện ích trăm tỷ, mang đến chuẩn sống mới tại thành Vinh. Đó là đại lộ ăn chơi - mua sắm - giải trí - checkin theo chủ đề lớn nhất Nghệ An, kết hợp quảng trường trung tâm dài gần 2km chạy dọc dự án, hình thành nên chuỗi phố đi bộ “shopping in the park”, hứa hẹn sẽ là điểm đến độc đáo, không thể bỏ lỡ của du khách khi ghé thăm thành Vinh.

Về đêm, Eco Central Park sẽ là khu vực sôi động nhất tại thành phố Vinh với quảng trường ánh sáng và nhạc nước quy mô 100.000m2, mở cửa 24/7. Quảng trường ánh sáng kết hợp nhạc nước, sẽ kể những câu chuyện về văn hóa, góp phần tô điểm thêm nét đẹp của miền di sản “địa linh nhân kiệt”.

“Nếu đến Quảng Nam nhất định phải xem “Ký ức Hội An” thì sắp tới đây, khi đến Nghệ An, du khách sẽ phải ghé thăm quảng trường ánh sáng và nhạc nước Eco Central Park, để có thêm cái nhìn đa dạng và cảm nhận mạch nguồn văn hóa xứ Nghệ từ những tác phẩm nghệ thuật độc đáo”, đại diện chủ đầu tư Ecopark nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, dự án còn được đầu tư clubhouse resort đẳng cấp 6 sao, đáp ứng mọi nhu cầu trải nghiệm của du khách.

Các chuyên gia nhận định, với hướng phát triển thu hút nguồn khách từ ASEAN, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, kết hợp từng bước khai thác nhóm khách sẵn sàng chi trả cao đến từ châu Âu (Anh, Đức, Pháp), thì việc tập trung phát triển sản phẩm và các dịch vụ du lịch có chất lượng 5-6 sao tại các vùng trung tâm không chỉ đáp ứng nhu cầu khắt khe của khách quốc tế, mà còn sẽ góp phần đưa Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn thị trường du lịch Việt Nam.