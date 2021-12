Du lịch Nghệ An đang nỗ lực khôi phục theo 3 giai đoạn trong trạng thái bình thường mới

Phản hồi những ý kiến được các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nêu ra trong phiên thảo luận tại tổ xoay quanh lĩnh vực mình phụ trách, Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Mạnh Cường cho biết, năm 2020 và 2021, dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu đến các ngành dịch vụ và thương mại, trong đó du lịch là một trong những ngành bị tổn thất sâu. Đại biểu này dẫn chứng, có tới 70-80% cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn phải dừng hoạt động, và cho rằng đây là “nỗi buồn cho ngành trong thời gian qua” dù thực tế, ngành du lịch đã rất cố gắng để cùng các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú tăng cường công tác chống dịch, đăng ký làm điểm cách ly tập trung,…

Trước đó, Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, cũng đánh giá, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các ngành dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là thương mại, du lịch, vận tải,... Tổng lượt khách lưu trú đạt 1.268.000 lượt, bằng 47%; doanh thu du lịch dự kiến đạt 1.088 tỷ đồng, bằng 42% so với năm 2020.

Dàn xe của một công ty vận tải lữ hành du lịch do dịch Covid-19 nên không được các tour thuê nên phải nằm tại chỗ vừa mất chi phí bến bãi và chi phí bảo dưỡng thường xuyên. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải

Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của dịch bệnh khiến nhiều hoạt động văn hóa - thể thao phải tạm ngừng; một số hoạt động liên kết phát triển du lịch bị hoãn, hủy, chẳng hạn Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng tại Nghệ An, Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Nghệ An tại Hà Nội năm 2021, đón các đoàn Famtrip đến khảo sát du lịch Nghệ An... Ngoài ra, lượt khách tham quan tại các bảo tàng, khu di tích,… cũng giảm mạnh.