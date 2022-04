Du lịch Nghệ An nỗ lực chuyển đổi số

Linh hoạt chuyển đổi số

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này, Quần thể du lịch sinh thái Lan Châu (TX. Cửa Lò), sẽ đi vào hoạt động chính thức sau gần 2 năm bị gián đoạn do dịch Covid-19. Ngoài quảng bá trên các phương tiện truyền thông đơn vị cũng đang đẩy mạnh ứng dụng số trong việc giới thiệu các tour, tuyến và các dịch vụ của đơn vị trên website chính thức và tăng cường liên kết với các công ty du lịch, các trang web đặt phòng khách sạn trực tuyến của người Việt và thế giới.

Bà Phạm Thị Thanh Hà - Tổng Giám đốc Công ty Song Ngư Sơn cho biết: Thực tế cũng cho thấy, sau khi đẩy mạnh việc ứng dụng du lịch thông minh thì du khách đến với công ty chúng tôi nhiều hơn.

Quảng bá về quần thể du lịch đảo Lan Châu trên internet. Ảnh: MH

Gần 2 tuần trước kỳ nghỉ lễ, hầu hết khách sạn thuộc tuyến 1 và nhiều khách sạn thuộc tuyến 2, tuyến 3 ở thị xã Cửa Lò đã kín phòng cho thấy việc khởi động lại du lịch ở thị xã biển đã đem đến những dấu hiệu rất tích cực. Khảo sát cũng cho thấy, trên 80% du khách đặt phòng hiện nay là qua các ứng dụng thông minh trên các trang mạng trực tuyến.

Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết thêm: Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp du lịch thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của thị trường và phù hợp với bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Riêng với thị xã Cửa Lò, ngoài triển khai các hoạt động khai trương mùa du lịch thì thị xã cũng đã đẩy mạnh việc quảng bá tuyên truyền thông qua các nền tảng công nghệ số qua trang web của thị xã, qua các cơ quan báo chí truyền thông và đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác quảng bá du lịch Nghệ An qua video với ứng dụng Tik Tok để thu hút đối tượng khách hàng trẻ tuổi. Chúng tôi cũng đang phối hợp với Viettel để xây dựng du lịch thông minh với 4 nền tảng, trong đó có quản lý nhà nước về du lịch.

Khách du lịch khám phá đảo chè Thanh Chương. Ảnh: MH

Tại thị xã Hoàng Mai, ông Nguyễn Văn Bình - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị xã cho biết: Hoàng Mai hội đủ các yếu tố để phát triển du lịch tâm linh, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch biển, du lịch làng nghề... Tuy nhiên, để du khách biết đến các lợi thế này thì chúng tôi phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để quảng bá, tuyên truyền. Hiện thị xã đã xây dựng kế hoạch triển khai mô hình đô thị thông minh và chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó có đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các thành quả của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 nhằm tạo bước đột phá, thay đổi phương thức quản lý, chỉ đạo và điều hành trong ngành du lịch và tạo môi trường cung cấp dịch vụ thông minh, có tương tác tích cực để thu hút ngày càng nhiều khách du lịch.

Thách thức và cơ hội

Chuyển đổi số là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm ưu tiên phát triển du lịch số, du lịch thông minh. Cùng với du lịch cả nước, hiện Sở Du lịch Nghệ An đã thực hiện công tác truyền thông, quảng bá du lịch Nghệ An trên nền tảng mạng xã hội (xây dựng các video clip quảng bá du lịch, cập nhật thông tin lên trang facebook du lịch Nghệ An (visitnghean), sử dụng hiệu quả màn hình Led quảng bá du lịch tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh và Ga Vinh)... Ứng dụng du lịch thông minh thông qua nền tảng Cổng thông tin điện tử du lịch thông minh và ứng dụng du lịch trên thiết bị di động. Sở đã tham mưu UBND tỉnh khai trương và đưa vào sử dụng Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Nghệ An (visitnghean.com).

Phòng trưng bày ở Bảo tàng Nghệ An. Ảnh: MH

Để hiện thực hóa những mục tiêu cần đạt được trong quá trình áp dụng chuyển đổi số vào lĩnh vực du lịch, Sở Du lịch Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 178-NQ/CB ngày 16/3/2022 về đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch tỉnh Nghệ An; ban hành Kế hoạch số 239/KH-SDL ngày 25/2/2022 về thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022.

Trong đó, xác định mục tiêu trọng tâm là phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu số, phát triển đa ứng dụng trên các nền tảng số; gắn quá trình chuyển đổi số với cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công của Sở; phấn đấu triển khai chuyển đổi số sâu rộng trong toàn ngành đến năm 2030, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Với ngành văn hóa, việc chuyển đổi số cũng đang được nhiều địa phương, nhiều đơn vị tích cực triển khai để vừa làm tốt công tác bảo tồn, gìn giữ, tìm kiếm, truy cập vừa góp phần giới thiệu, quảng bá trên các ứng dụng thông minh trên nền tảng kỹ thuật số. Hiện, theo thống kê của Sở Văn hóa và Thể thao, từ năm 2017 đến nay Sở đã đã chỉ đạo số hóa được trên 70.500 trang tư liệu liên quan các di tích trên địa bàn. Riêng trong năm 2021 chỉ đạo Ban Quản lý di tích triển khai chuyển đối số hóa các di tích trên nền tảng công nghệ số và dự kiến đến năm 2023 các di tích xếp hạng sẽ được số hóa và giới thiệu quảng bá không gian mạng.

Phố biển Cửa Lò đông đúc trong mùa du lịch năm 2022. Ảnh tư liệu: Công Khang Điều này cũng sẽ góp phần quảng bá văn hóa, du lịch tâm linh của xứ Nghệ, giúp du khách có thể tìm hiểu các thông tin về các danh lam thắng cảnh, các di tích văn hóa một cách thuận lợi và đơn giản. Như tại Bảo tàng Nghệ An với hơn 30.000 hiện vật và tài liệu có giá trị, trong đó có những hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia. Thời gian qua, thực hiện số hóa, Bảo tàng Nghệ An đã đưa được trên 11.000 tài liệu hiện vật vào phần mềm của Cục Di sản. Nhờ số hóa các tài liệu, hiện vật, Bảo tàng đã tổ chức được 4 trưng bày online và đang từng bước xây dựng kế hoạch bảo tàng thông minh, bảo tàng “ảo” trong tương lai gần.

Sự thay đổi và thích ứng cũng đã cho thấy việc chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa và du lịch là xu hướng tất yếu và chỉ cần “chạm tay” du khách đã có thể trải nghiệm du lịch, văn hóa thông minh một cách dễ dàng.

Ứng dụng màn hình chạm tay khu trưng bày ở khu di tích Kim Liên giúp du khách dễ dàng truy cập các tài liệu. Ảnh: MH

Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang biến đổi và phát triển liên tục thì công tác này cũng phải được đổi mới và cải tiến thường xuyên. Hay nói cách khác, chuyển đổi số đang đem lại những thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng là một thách thức lớn. Và nếu không có sự đầu tư bài bản, có tầm nhìn xa và rộng thì cũng rất dễ bị tụt hậu và khó theo kịp được xu hướng và sự chuyển động./.