Du lịch Nghệ An và bước chuyển sau 'kích cầu hậu Covid-19'

Nỗ lực tìm giải pháp kích cầu

Đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó du lịch là một trong những lĩnh vực thiệt hại nặng nề nhất. Đối với Nghệ An, dù không có trường hợp bị lây nhiễm nhưng dịch bệnh cũng đã ảnh hưởng mạnh đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là về du lịch.

Nghệ An tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác về du lịch với CLB UNESCO Hà Nội. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Lượng khách và doanh thu du lịch 4 tháng đầu năm 2020 giảm trên 60 % so với cùng kỳ năm 2019, nhiều doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng phải ngừng hoạt động. Đến nay, đời sống mọi mặt cơ bản đã trở lại bình thường nhưng ngành du lịch vẫn gặp nhiều khó khăn, lượng khách đến Nghệ An còn thấp so với thời điểm trước khi bùng phát dịch bệnh.

Trước tình hình khó khăn, UBND tỉnh Nghệ An đã kịp thời triển khai Chương trình Kích cầu du lịch năm 2020 với chủ đề “Nghệ An – Điểm đến an toàn và khác biệt”. Chương trình nhằm vận động, khuyến khích các doanh nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động.

Đoàn công tác ngành Du lịch Nghệ An khảo sát ở các tỉnh Tây Nguyên. Ảnh tư liệu: Hoàng Đức Chung Qua đó, tăng cường sự liên kết của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ du lịch để đưa ra các gói sản phẩm, dịch vụ bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý và những ưu đãi hấp dẫn nhằm kích cầu du lịch nội địa, tăng nhanh lượng khách du lịch đến Nghệ An. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá việc mở cửa các điểm du lịch trong tỉnh và công tác bảo đảm an toàn, các chính sách kích cầu để thu hút du khách.



Một trong những điểm nhấn của Chương trình là Hội thảo “Bàn giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa và phục hồi du lịch quốc tế hậu Covid-19 tỉnh Nghệ An năm 2020” do Tổng Cục Du lịch, Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ), Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức vào cuối tháng 5.

Lãnh đạo Sở Du lịch Nghệ An đón đoàn khách du lịch về nghỉ dưỡng tại thị xã Cửa Lò. Ảnh tư liệu: Công Kiên Tại đây, các đại biểu đã tập trung thảo luận xoay quanh các vấn đề cơ bản: Xác định các mô hình/hình thức du lịch nội địa cần ưu tiên đẩy mạnh sau bối cảnh đại dịch Covid-19; các chính sách thiết yếu để phục hồi và kích cầu du lịch nội địa; đẩy mạnh phối kết hợp để giải bài toán về kích cầu du lịch… Các điểm đến ở miền Tây Nghệ An bắt đầu thu hút lượng lớn khách nội tỉnh. Ảnh: Công Kiên

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch đã lưu ý Nghệ An tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá đối với các thị trường du lịch trọng điểm gắn với chương trình kích cầu du lịch, nghiên cứu mở rộng các thị trường mới. Chỉ đạo các doanh nghiệp có các chính sách, gói sản phẩm dịch vụ khuyến mại, giảm giá kích cầu du lịch năm 2020 đi liền với nâng cao chất lượng dịch vụ.

Và những chuyển động bước đầu

Ngay sau khi Hội thảo kết thúc vài ngày, ngành Du lịch Nghệ An đã tổ chức đón đoàn khách nội địa với số lượng hơn 500 người đến tham quan, nghỉ dưỡng trong thời gian 3 ngày 2 đêm tại thị xã Cửa Lò. Trong thời gian 3 ngày 2 đêm, đoàn khách đã nghỉ ngơi, tắm biển, tham quan chợ hải sản và thưởng thức các món đặc sản.

Đặc biệt, tổ chức Chương trình Team Building tại bãi biển với những trò chơi vận động hấp dẫn, tạo cảm giác thoải mái, để lại ấn tượng tốt đẹp. Có thể xem đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi của ngành Du lịch Nghệ An sau đại dịch Covid-19.

Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) mỗi ngày đón hàng nghìn lượt khách tham quan. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Và cũng ngay sau Hội thảo, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh do ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch, Phó Trưởng ban dẫn đầu đã tổ chức khảo sát, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa Nghệ An và các tỉnh Tây Nguyên. Các bên đã thống nhất tiếp tục phối hợp tổ chức các đoàn Famtrip, Presstrip khảo sát sản phẩm du lịch.

Đồng thời, thực hiện liên kết, trao đổi các banner website, ấn phẩm quảng bá du lịch tại cảng hàng không, tổ chức hoạt động Liên hoan ẩm thực Du lịch Nghệ An cùng các tỉnh Bắc miền Trung và Tây Nguyên trong năm 2020. Theo kế hoạch của các Hãng hàng không, trong tháng 5 và 6 sẽ mở liên tục các chuyến bay và có chính sách ưu đãi cho người dân và khách du lịch giữa các bên.

Cùng thời gian này, tại Khánh Hòa, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh còn làm với ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch Crystal Bay Joint Stock Company. Đoàn công tác đã chia sẻ về tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, quy hoạch không gian kiến trúc, giao thông, vị trí, văn hóa con người Nghệ An.

Thị xã biển Cửa Lò đang thu hút nhiều du khách về nghỉ dưỡng. Ảnh: Sách Nguyễn

Từ đó, bày tỏ mong muốn được các nhà đầu tư du lịch lớn, có uy tín quan tâm để đầu tư các sản phẩm du lịch khác biệt tại Nghệ An để thu hút khách châu Âu đến Nghệ An, đặc biệt là khách du lịch Nga. Và xem xét mở đường bay từ Nga đến Vinh và đưa khách Nga từ Nha Trang đến Nghệ An.

Ngành Du lịch Nghệ An cam kết sẽ hỗ trợ tích cực cung cấp các thông tin về điểm đến, quy hoạch... để thu hút kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực du lịch đến Nghệ An. Chủ tịch của Crystal Bay Joint Stock Company đã chia sẻ một số nội dung về khách du lịch Nga hướng đến và sẽ đến Nghệ An khảo sát xem xét, nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực đô thị du lịch trải nghiệm thông minh trong năm 2020.

Mới đây, Sở Du lịch đã ký kết thỏa thuận hợp tác quảng bá, xúc tiến du lịch gắn với hãng hàng không như Vietjet Air (giai đoạn 2020 – 2025). Phối hợp với Vietnam Airlines khai trương mới đường bay Vinh - Đà Lạt, Vinh - Buôn Ma Thuột, Vinh - Nha Trang, Vinh - Cần Thơ, Vinh - Phú Quốc để thu hút khách nội địa đến Nghệ An. Du lịch biển ở Nghệ An đã sôi động trở lại sau dịch Covid-19. Ảnh: Công Kiên

Theo báo cáo của Sở Du lịch, dự ước trong tháng 6/2020, tổng lượt khách du lịch đến Nghệ An đạt 620.000 lượt, tăng 258% so với tháng 5. Trong đó, khách lưu trú đạt 420.000 lượt, tăng 420% so với tháng 5; doanh thu từ khách du lịch đạt 850 tỷ đồng, tăng 399% so với tháng 5.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tập trung chỉ đạo triển khai các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch. Kịp thời thực hiện các giải pháp kích thích nhằm phục hồi các hoạt động kinh doanh lưu trú, dịch vụ phục vụ khách du lịch. Đồng thời, có các chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn, giá cả hợp lý, chủ yếu là làm tăng giá trị các điểm đến, các sản phẩm du lịch tại Nghệ An...”.