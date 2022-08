Dụ nhiều chàng trai vào nhà nghỉ để cướp

Hứa Thị Kim Thủy, 26 tuổi, lên mạng xã hội làm quen với các thanh niên, dụ đến nhà nghỉ rồi chuốc thuốc ngủ để cướp tài sản.

Ngày 11/8, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) khởi tố Hứa Thị Kim Thủy về tội Cướp tài sản theo Điều 168, Bộ luật Hình sự. Bị can được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Theo điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài, Thủy nảy sinh ý định lên mạng xã hội "bẫy" đàn ông và thanh niên "ham của lạ" trên địa bàn tỉnh Bình Thuận để lấy tài sản.

Sau khi làm quen với nam thanh niên ở huyện Hàm Thuận Bắc, tối 7/8, Thủy nhắn tin rủ anh này xuống thành phố Phan Thiết "tâm sự" tại một nhà nghỉ bình dân. Cô ta nghiền 4 viên thuốc ngủ thành bột, gói trong giấy mang theo đến chỗ hẹn.

Thuỷ cho thuốc ngủ vào bia, chuốc nam thanh niên uống say. Khi nạn nhân mê man, cô ta lục lấy điện thoại (trị giá 3,5 triệu đồng), 70.000 đồng rồi bỏ trốn với xe Exciter của anh này. Sau khi bán xe được hơn 30 triệu đồng, Thuỷ mang đi đánh bạc và tiêu xài.

Trước đó một tuần, cũng với thủ đoạn tương tự, Thuỷ đã cướp của một thanh niên chiếc xe Air Blade và điện thoại iPhone.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, tình nghi Thuỷ còn gây án với người khác.