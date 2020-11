Dù tăng cân, 'Quỳnh Búp Bê' cũng không lọt top mặc xấu

Nổi tiếng từ khi đóng vai Quỳnh Búp Bê trong bộ phim cùng tên, Phương Oanh đang dần khẳng định chuyên môn diễn xuất của mình qua các vai diễn khác có yêu cầu biểu lộ cảm xúc và trạng thái cảm xúc nhiều hơn như Những ngày không quên, Lựa chọn số phận. Với gương mặt đẹp cùng lối diễn tự nhiên, có chiều sâu nên có thể nói Phương Oanh là cái tên "đắt giá" của màn ảnh Việt.

Bên cạnh đó, gout thời trang của cô cũng được nhận xét là thăng hạng hơn hẳn sau Quỳnh Búp Bê. Duy chỉ có một điều là cân nặng của cô nàng lúc lên xuống thất thường. Mới ngày nào tại lễ trao giải VTV Awards 2020 cô nàng còn "giật spotlight" với màn thả dáng khoe vòng eo siêu bé thì bây giờ cô lại tự nhận mình tăng cân đôi chút. Và nghiễm nhiên, cô nàng cũng chuyển hướng sang style giấu dáng trong các bộ cánh rộng.

Mới đây, trên trang cá nhân của Phương Oanh có đăng tải sắc vóc của mình trong bộ cánh đỏ bồng bềnh này kèm chú thích: "Oanh không béo, Oanh chỉ đang bụ bẫm một chút thôi”. Có thể thấy khuôn mặt của cô nàng khi cười tròn xoe hơn hẳn.

Có tăng cân một chút cũng chẳng sao khi cô nàng luôn có chiêu diện đồ "nuốt dáng" bụ bẫm. Trong hình Phương Oanh diện một độ váy có form dáng bodycon, tuy nhiên lại có thêm các chi tiết cách điệu, bồng xòe tựa cánh hoa hồng ở phần vai áo và chân váy. Phần bồng xòe này kết hợp với điểm nhấn thắt eo giúp cho nữ diễn viên đánh lừa ánh mắt người nhìn và làm giảm cảm giác body tròn trịa hơn. Ngoài ra, cô nàng còn xỏ chân vào chiếc giày cao gót để kéo đôi chân thêm dài và thon.

Ngày trước Phương Oanh tự tin diện váy body bo sát thân hình thì nay lại chỉ dám diện những chiếc váy rộng thùng thình như thế này thôi. Có thể thấy sự khác biệt khi cùng một góc chụp và địa điểm chụp.

Khi tăng cân, bạn không nên diện đồ bó quá chính là gợi ý của Phương Oanh. Chiếc đầm cô mặc tuy phần eo được may khít với cơ thể nhưng phần vai và chân váy lại được xử lý khôn khéo, may bồng để tạo thành form dáng của chiếc đồng hồ cát. Do đó, khi mặc lên vẫn làm cho người nhìn cảm giác "thắt đáy lưng ong".

Mọi chiêu giấu dáng được cô trưng dụng triệt để. Những chiếc áo có phần tà dưới xòe như dáng baby doll rất được Phương Oanh yêu thích diện khi tăng cân. Ngoài ra, cô còn khéo léo kết hợp các item có gam màu sắc tương trợ nhau để tạo thành một tổng thể có sự liên kết.

Những bộ đồ được làm từ vải lụa và được may cách điệu bồng bềnh cũng là một gợi ý hay để mặc khi du lịch phải di chuyển nhiều. Hơn nữa, nó còn hỗ trợ che đùi to, bụng mỡ mà không làm thân chủ trông luộm thuộm quá.





Ngoài ra, nàng mũm mĩm có thể học Phương Oanh tips diện đồ đen để không bị phô những nhược điểm của vóc dáng. Diện một chiếc quần âu cạp cao, sơ vin gọn gàng với áo và xỏ chân vào đôi boots da cao gót là chuẩn combo mùa đông sành điệu và đẹp tuyệt.

Đôi khi cũng không cần phải mặc đồ bó hay đi giày cao gót mới được cho là tôn dáng, hãy nhìn Phương Oanh diện bộ đồ thể thao năng động và xỏ chân vào đôi giày sneakers. Khi diện một cây đồ màu sắc tiệp màu sẽ tạo cho tổng thể một sự liên kết chặt chẽ. Bên cạnh đó, tuy là giày thể thao nhưng đôi của cô nàng đang diện cũng có phần đế rất dày nhằm nhấn nhá đôi chút chiều cao của nữ diễn viên.