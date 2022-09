Dự tính tốc độ tăng trưởng 9 tháng đầu năm của Nghệ An đạt 9%

Tin mới

Những nỗi sợ của nhà văn Hồ Anh Thái (Baonghean.vn) - Chuyên viết tiểu thuyết, truyện ngắn, tiểu luận nhưng nhà văn Hồ Anh Thái cũng có những sách dành riêng cho thiếu nhi. Tập truyện “Lớn rồi hết sợ” của ông vừa được NXB Kim Đồng phát hành. Bằng giọng văn dí dỏm vốn có, Hồ Anh Thái dẫn dắt người đọc đi qua một quãng đời tuổi thơ của ông, từ bữa ăn nhai phải con sên khi 5 tuổi, từ một đứa trẻ nhút nhát với nhiều nỗi sợ, cho đến lúc trưởng thành và thành danh.

Nghệ An chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất (Baonghean.vn) - Ngày 22/9, trước dự báo trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã có công văn số 177/VP-PCTT, chỉ đạo công tác chủ động ứng phó.

Nga ngăn chặn một loạt các vụ tấn công khủng bố ở Kherson An ninh Nga ngăn chặn được một loạt các vụ tấn công khủng bố do Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine lên kế hoạch thực hiện ở khu vực Kherson. Trong quá trình tổ chức trưng cầu dân ý, một kẻ phá hoại đã bị vô hiệu hóa, tên thứ hai bị bắt giữ, một cán bộ bảo vệ pháp luật Nga cho biết.

Giáo viên ở Nghệ An 'sống mòn' với mức lương hợp đồng (Baonghean.vn) - Dù chỉ được trả mức lương còm cõi, thấp hơn lương tối thiểu nhưng những năm qua, nhiều giáo viên, nhân viên hợp đồng vẫn gắng gượng bám trụ với trường lớp, với công việc chuyên môn. Mong muốn lớn nhất của họ là được tăng lương theo đúng lộ trình và sớm được vào biên chế để ổn định cuộc sống.

Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An thông báo tuyển dụng lao động đợt 2, năm 2022 (Baonghean.vn) -Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Nam Nghệ An tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2022 làm việc tại Hội sở và các Chi nhánh loại II trực thuộc.

Nghệ An: 9 tháng xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 84% kế hoạch năm (Baonghean.vn) - Năm 2022, nhiều yếu tố chủ quan và khách quan bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng kim ngạch xuất khẩu Nghệ An vẫn tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng.

Người đàn ông đột quỵ qua đời trên sân đấu bóng chuyền hơi (Baonghean.vn) - Đang chơi bóng chuyền, người đàn ông ở xã Thanh Liên (Thanh Chương) ngã gục và qua đời ngay tại sân bóng.

Đất Xanh Bắc Trung Bộ phân phối chính thức dự án Vincom Shophouse Diamond Legacy (Baonghean.vn) - Nằm ở vị trí đắc địa và là loại hình bất động sản tích hợp 2 trong 1 đầu tiên ở thành phố Vinh, Vincom Shophouse Diamond Legacy - phân phối chính thức bởi Đất Xanh Bắc Trung Bộ, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư.

Hiệu quả 'làm mới' tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo (Baonghean.vn) - Thông thường, một trận giao hữu là để kiểm tra phong độ của các cầu thủ, từ đá chính đến dự bị và cả lớp trẻ để thử nghiệm lối chơi mới của các nhà cầm quân. Trận đấu tối qua 21/9 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore (4-0) trên sân Thống Nhất đáp ứng đầy đủ những yêu cầu nói trên.

Nêu gương, mẫu mực từ lời nói đến việc làm trong toàn Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An (Baonghean.vn) -Nếu cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương, mẫu mực trong các cơ quan, đơn vị từ lời nói đến việc làm, thì cá nhân cơ quan, đơn vị đó tự mình đã tỏa sáng, được các tổ chức, cá nhân tôn trọng, yêu quý, tin tưởng noi gương.

Đã có 1.500 túi dịch truyền Dextran điều trị sốc sốt xuất huyết về Việt Nam Thông tin từ Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết dưới sự hỗ trợ của FDA Thái Lan, đến thời điểm hiện tại, đã có 1.500 túi dịch truyền Dextran điều trị sốc sốt xuất huyết cho Việt Nam trước diễn biến gia tăng ca mắc của dịch bệnh này.

Nghệ An ra chỉ thị nghiêm cấm tác động, can thiệp việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 20/9/2022 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông. Trong đó nghiêm cấm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tác động, can thiệp đến việc kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng.

Đất Xanh Bắc Trung Bộ hợp tác cùng Ecopark chào sân 'siêu phẩm' (Baonghean.vn) - Sự kiện chào sân chính thức của Dự án Eco Central Park từ nhà sáng lập Ecopark đã để lại dấu mốc lớn trong lịch sử bất động sản thành Vinh. Tháng 9/2022 trở thành một dấu ấn không thể nào quên khi cả thành phố Vinh được chứng kiến những “lần đầu tiên” đầy hoành tráng, ấn tượng.

Sự thật sau những lần tăng cân mất kiểm soát của dàn sao Việt Thời hoàng kim, Siu Black gắn liền với hình ảnh 72 kg và duy trì trong nhiều năm. Đằng sau cân nặng của cô và một số nghệ sĩ như: diễn viên Trúc Anh, ca sĩ Quang Lê... là những câu chuyện không ngờ...

Xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, tổ chức, ngành vững mạnh (Baonghean.vn) - Ngay sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cụ thể hóa Nghị quyết đi vào cuộc sống, trong đó tập trung thực hiện “5 nhiệm vụ trọng tâm” và “3 khâu đột phá”.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai (Baonghean.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An, do Ban Dân nguyện chuyển đến liên quan đến chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển.

Yên Thành chú trọng việc xử lý rác thải bảo vệ thực vật trên đồng ruộng (Baonghean.vn) - Là một trong số các địa phương được hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống bể thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên đồng ruộng, cùng sự hỗ trợ của tỉnh, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để phát huy hiệu quả chương trình này.

Chặn đường đâm cô gái cướp túi xách Nguyễn Hữu Điệp (trú Thạch Hà, Hà Tĩnh) chặn xe, cầm dao đâm cô gái 25 tuổi tại đoạn đường vắng ở huyện Cẩm Xuyên, cướp túi đựng tiền và điện thoại rồi trốn vào Đồng Nai.

Huấn luyện viên Ấn Độ gửi 'chiến thư' tới Đội tuyển Việt Nam; Tuyển Nga bị cấm tham dự EURO 2024 (Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Ấn Độ gửi “chiến thư” tới Đội tuyển Việt Nam; Giám đốc Chelsea bị đuổi việc vì quấy rối tình dục nữ đối tác; Tuyển Nga bị cấm tham dự EURO 2024... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Thiết lập thế trận một chiều, Việt Nam thắng đậm Singapore (Baonghean.vn) - Đặt mục tiêu thử nghiệm cách chơi mới, nhân sự mới, nhưng Việt Nam vẫn lập được thế trận một chiều và dễ dàng đánh bại Singapore với tỷ số đậm 4-0. Đây là trận đấu thuộc Giải giao hữu quốc tế được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ kết nghĩa giữa Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An (Baonghean.vn) - Chiều 21/9, diễn ra Lễ kết nghĩa giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị xã thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An với Ban Chỉ huy Quân sự quận, huyện thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Khẩn trương tái định cư cho các hộ dân ở bản Nam Tiến 2 (Baonghean.vn) - Sau các đợt mưa vừa qua, đặc biệt là trận mưa lịch sử tối 4/9, bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam (Kỳ Sơn) xuất hiện vết nứt lớn hình vòng cung bao quanh bản, nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng. Đã có 4 hộ dân mất nhà và hàng chục gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Nếu không sớm có giải pháp tái định cư thì chỉ cần một đợt mưa lớn cả ngôi bản Khơ Mú này sẽ bị đổ sập hoàn toàn.

Trao 66 triệu đồng hỗ trợ 3 em học sinh mồ côi bố (Baonghean.vn) - Nhằm chia sẻ khó khăn và đau thương với 3 em học sinh mồ côi bố, hoàn cảnh khó khăn ở xã Thanh Nho (Thanh Chương), một nhóm bạn trẻ ở địa phương đã tổ chức quyên góp được 66 triệu đồng để hỗ trợ cho các em tiếp tục đến trường.

Tìm sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số Kỳ Sơn (Baonghean.vn) - Chiều 21/9, UBND huyện Kỳ Sơn phối hợp Quỹ Môi trường toàn cầu, Liên hợp quốc tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Dự án "Nâng cao kiến thức, năng lực quản lý rừng và phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tại huyện Kỳ Sơn, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An".

TP Vinh triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư (Baonghean.vn) - Thực hiện Đề án số 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, chiều 21/9, tại TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND thành phố Vinh tổ chức đánh giá, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án.

Nước non gấm vóc qua từng trang sách (Baonghean.vn) - Nối tiếp thành công của nhiều cuốn sách văn hóa - lịch sử - địa lý như Việt Nam sử lược, Câu chuyện dòng sông..., Đất nước gấm hoa - Atlas Việt Nam của Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt chưa lâu đã tiếp tục nối bản khi được đông đảo phụ huynh, học sinh chọn lựa. Dấu ấn Việt Nam gấm vóc thể hiện rõ xuyên suốt từng trang sách. Độc giả được mãn nhãn với những hình ảnh đẹp, có kiến thức phong phú về các vùng, miền để hiểu và yêu thêm Tổ quốc Việt Nam.

11 thí sinh được trao giải tại Hội thi Nghiệp vụ buồng tỉnh Nghệ An (Baonghean.vn) - Chiều 21/9, Sở Du lịch tổ chức Lễ tổng kết và công bố kết quả Hội thi Nghiệp vụ buồng tỉnh Nghệ An năm 2022 và chính thức bế mạc.

Báo Nghệ An khen thưởng các cháu đậu đại học, trường chuyên năm học 2022-2023 (Baonghean.vn) - Chiều 21/9, Báo Nghệ An đã tổ chức gặp mặt và động viên, khen thưởng cho các cháu là con của cán bộ, phóng viên, nhân viên đậu đại học và các trường chuyên năm 2022 -2023.