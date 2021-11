Dự tính tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 của Nghệ An đạt khoảng 6,25%

Sáng 2/11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2021. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh.

Toàn cảnh phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2021. Ảnh: Phạm Bằng

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 nhưng thu ngân sách Nhà nước 10 tháng năm 2021 của tỉnh ước thực hiện 14.642,96 tỷ đồng, đạt 104,4% dự toán HĐND tỉnh giao năm 2021 và tăng 7,8% so với cùng kỳ. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 10 vẫn ước tăng 1,27% so với cùng kỳ, tính chung 10 tháng ước tăng 16,03%.



Tính đến ngày 21/10, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 91 dự án, điều chỉnh 110 lượt dự án, tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 25.154,61 tỷ đồng; số lượng dự án tăng 44%, tổng mức đầu tư tăng 2,85 lần so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn vốn đầu tư công đến ngày 20/10 đã giải ngân đạt 61,97% kế hoạch giao chi tiết.

Đến ngày 31/10, tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho hơn 52.042 lượt đối tượng với kinh phí hỗ trợ hơn 76,572 tỷ đồng cho những người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo các Nghị quyết của Chính phủ. Tính đến ngày 25/10, đã giải quyết cho 66.320 người lao động đang tham gia BHTN và 5.425 người đã dừng tham gia BHTN với tổng số tiền 170 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Đức - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo kết quả phát triển KT-XH 10 tháng và dự kiến tốc độ tăng trưởng của năm 2021. Ảnh: Phạm Bằng Phân tích tác động của dịch Covid-19 đến nền kinh tế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, 6 tháng đầu năm, dịch Covid-19 chưa tác động mạnh trên địa bàn tỉnh nên tốc độ tăng trưởng (GRDP) tăng 7,58%, gần sát với kịch bản (7,61%) đã đề ra.



Song, bước sang quý III dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại trên địa bàn tỉnh đã ảnh hưởng nặng nề, sâu rộng đến mọi mặt kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý III/2021 chỉ đạt 2,9%. Tính chung 9 tháng, tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh đạt 5,9%/kịch bản 7,83%.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 10 tháng, dự báo tình hình và khả năng thực hiện của các ngành, lĩnh vực, các chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 của tỉnh đạt khoảng 6,25% (riêng quý IV tăng khoảng 7,20%)/kịch bản đã xây dựng là 8%.

Các thành viên UBND tỉnh tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng Để phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng nêu trên trong năm 2021, trong 2 tháng còn lại của năm 2021, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất vào thời điểm này là phải duy trì kiểm soát dịch Covid-19, ngăn chặn, không để dịch tái phát, lan rộng.



Cùng đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực; Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách; Bảo đảm công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong bối cảnh dịch Covid-19./.