Đưa cam Vinh lên các sàn thương mại điện tử

Dự kiến trong tháng 12/2021, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An tiếp tục livestream tiêu thụ cam Vinh và các đặc sản Nghệ An tại phòng livestream được xây dựng ở Khách sạn Mường Thanh Sông Lam. Tại chương trình này, ngoài cam Vinh, sẽ có thêm 10 sản phẩm đặc sản khác của Nghệ An được lên sóng trực tiếp để quảng bá tới người tiêu dùng trong và ngoài nước.