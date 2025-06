Pháp luật Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC, một doanh nghiệp ở Nghệ An bị phạt 90 triệu đồng UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Vinh Châu do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Cụ thể, theo Quyết định số 46/QĐ-XPHC ngày 10/6/2025 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An ký, Công ty TNHH Thương mại Vinh Châu (địa chỉ: số 85 đường Trần Đình San, khối 1, phường Vinh Tân, TP Vinh) đã đưa vào sử dụng 3 nhà kho và 1 nhà làm việc mà chưa có Giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, dù các hạng mục này thuộc diện bắt buộc phải thẩm duyệt.

Hành vi này vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ và các lĩnh vực liên quan.

Với hành vi vi phạm nêu trên, Công ty TNHH Thương mại Vinh Châu bị xử phạt số tiền 90 triệu đồng, cùng với đó buộc thực hiện việc thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.