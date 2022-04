Đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy của cả nước

Tham dự Hội nghị, có Đại tá Nguyễn Thế Chi - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (Bộ Công an). Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, Thanh Chương, Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong và 27 xã biên giới thuộc các huyện nói trên.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.C

Triển khai quyết liệt việc “chặn cung, giảm cầu” Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải- Phó Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tóm tắt Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”. Theo đó, nêu rõ Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, với đường biên giới dài 468,3km, giáp 3 tỉnh nước CHDCND Lào; có 27 xã biên giới thuộc 6 huyện; 5 cửa khẩu được kết nối với 3 tuyến quốc lộ trọng điểm; vị trí địa lý gần khu vực “Tam giác vàng”- thánh địa ma túy của thế giới. Đặc biệt, hiện nay 27/27 xã biên giới trên địa bàn tỉnh có ma túy, với 11/27 xã trọng điểm phức tạp về ma túy, 16/27 xã có ma túy không trọng điểm; có trên 700 người nghiện, người nghi nghiện; nhiều tụ điểm, điểm phức tạp, điểm bán lẻ và đối tượng nghi vấn liên quan đến tội phạm ma túy.



Trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp; khu vực biên giới vẫn là địa bàn trọng điểm trung chuyển ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh. Các đối tượng phạm tội ma túy sẽ tiếp tục lôi kéo người dân tộc thiểu số, đặc biệt là người dân tộc tại địa bàn các xã biên giới tham gia vào con đường phạm tội. Bên cạnh đó, số người nghiện, người nghi nghiện tại các xã biên giới còn nhiều, nguy cơ tái trồng cây thuốc phiện còn tiềm ẩn ở một số bản vùng sâu, vùng xa, khu vực có người Mông sinh sống.

Đại tá Nguyễn Đức Hải- Phó Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tóm tắt Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy". Ảnh: Đ.C Trước tình hình đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống ma túy, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, quyết tâm cao và cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị. Để đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh nói chung và trên tuyến biên giới Việt- Lào nói riêng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 318/QĐ-CAT-PV01 ngày 7/4/2022 về việc ban hành Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.



Quan điểm của đề án lấy phòng ngừa là chính, làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân ở các xã biên giới; kết hợp triển khai quyết liệt việc “chặn cung, giảm cầu”, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, tạo lập “lá chắn”, “vành đai biên giới” sạch ma túy vững chắc để ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, quyết tâm không để khu vực biên giới Nghệ An trở thành địa bàn trung chuyển ma túy; tạo thành “vùng xanh” là chốt chặn đầu tiên, có ý nghĩa quyết định để thực hiện tốt mục tiêu chiến lược đưa Nghệ An ra khỏi diện địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của cả nước.

Theo đó, mục tiêu của Đề án sẽ huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền các cấp, hệ thống chính trị và toàn dân tại các xã biên giới tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh với tội phạm, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp, điểm bán lẻ ma túy, tăng cường công tác cai nghiện, quản lý sau cai, công tác tái hòa nhập cộng đồng, không để phát sinh tình hình phức tạp mới liên quan đến tội phạm về tệ nạn ma túy; quyết tâm phấn đấu xây dựng 27 xã biên giới sạch về ma túy ngay trong năm 2022 và giữ vững, nâng cao hơn một bước những năm tiếp theo.

Phạm vi thực hiện Đề án triển khai tại 27 xã biên giới thuộc 6 huyện biên giới gồm: Anh Sơn, Thanh Chương, Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong. Đề án thực hiện từ ngày 15/4/2022 đến hết năm 2022, được chia làm 3 giai đoạn. Kết thúc năm 2022, tổng kết thực hiện Đề án và tiếp tục triển khai duy trì kết quả làm sạch ma túy tại 27 xã biên giới, đồng thời nghiên cứu nhân rộng tại các địa bàn khác trên toàn tỉnh.

Các ngành, đoàn thể các cấp cùng vào cuộc với lực lượng công an

Tại hội nghị, Công an các đơn vị, các địa phương đã trình bày nhiều tham luận, qua đó đánh giá toàn diện, cụ thể hơn về việc cần thiết triển khai thực hiện Đề án.

Công an các đơn vị, các địa phương đã trình bày nhiều tham luận. Ảnh: Đ.C Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông cho rằng việc Công an tỉnh xây dựng, triển khai đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” là một chủ trương thiết thực và phù hợp với chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Mục tiêu của đề án đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy của cả nước là quan điểm, mục tiêu rõ ràng, thể hiện tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao của toàn lực lượng.



Đồng chí Nguyễn Văn Thông- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.C Theo đó, trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp đề án đưa ra, đồng chí lưu ý ngay sau hội nghị này, cấp ủy chính quyền, các lực lượng trên địa bàn 27 xã biên giới cần triển khai ngay các nội dung đề án. Cấp ủy, chính quyền các huyện biên giới phải đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ưu tiên hơn một bước để tăng cường triển khai các chính sách xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện để phát triển sản xuất, hỗ trợ nguồn vốn, con giống… nhất là cho các đối tượng yếu thế, đối tượng có nguy cơ phạm tội, nghiện và tái nghiện tại các xã biên giới. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, đoàn thể các cấp cùng vào cuộc với lực lượng công an để triển khai các giải pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn xã biên giới. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế, có cơ chế ưu tiên hỗ trợ nguồn lực cho lực lượng công an trong công tác phòng, chống ma túy.



Đối với cấp ủy, chính quyền 27 xã biên giới, yêu cầu tiếp tục bám sát, nắm chắc tình hình địa bàn và ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy, đồng hành, phối hợp lực lượng công an trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại địa bàn. Phải tăng cường chỉ đạo của các tổ chức, đoàn thể, các thôn, xóm, bản cùng vào cuộc, tạo khí thế thực chất, sôi nổi, làm chuyển biến nhận thức, hành động của người dân trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn; tích cực hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng công an các cấp trong quá trình triển khai thực hiện đề án.

Về phía lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục giành sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo để huy động các ngành các cấp phối hợp với các đồng chí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT nói chung, triển khai thực hiện Đề án nói riêng, đồng thời sẽ nghiên cứu, xem xét, tranh thủ các nguồn lực hợp lý hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình triển khai thực hiện đề án.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Ảnh: Đ.C Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phải thường xuyên nắm sát tình hình, bám địa bàn xã biên giới để triển khai thực hiện Đề án đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn. Quá trình thực hiện Đề án, phải quán triệt nguyên tắc “phòng ngừa là chính, “chặn cung, giảm cầu” là then chốt”. Đối với công tác “làm sạch” ma túy, bên cạnh tiếp tục duy trì kết quả, kinh nghiệm trong phát hiện, đấu tranh, bắt giữ các đường dây, ổ nhóm, đối tượng phạm tội và truy quét, triệt xóa các điểm, tụ điểm, điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn. Phải đặc biệt chú trọng công tác phối hợp cai nghiện và quản lý sau cai với phương châm “làm sạch địa bàn nhất thiết phải làm “sạch” đối tượng nghiện, nghi nghiện tại địa bàn”…



Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các lực lượng khác… Đặc biệt, cần hết sức coi trọng và tranh thủ sự ủng hộ, giúp sức của các tổ chức, đoàn thể, cấp ủy chính quyền địa phương và sự giúp đỡ của nhân dân, nhất là người có uy tín tại các xã biên giới. Việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp trên sẽ góp phần bảo đảm hiệu quả bền vững của Đề án; đồng thời duy trì, nâng lên một bước hiệu quả trong những năm tiếp theo.