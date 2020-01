Đưa nguyện vọng cử tri đến diễn đàn Quốc hội

Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri

Năm 2019, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã tổ chức cho các vị ĐBQH tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau mỗi kỳ họp tại các đơn vị bầu cử với trên 80 điểm tiếp xúc theo hình thức tiếp xúc với cử tri của một xã hoặc cụm xã của 21 huyện, thành, thị. Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri theo chuyên đề đối với cử tri là cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Thọ Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thu Giang

Trong hoạt động tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thực hiện đổi mới hình thức, cách thức tiếp xúc cử tri, chú trọng và hướng tới địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn và những nơi nhân dân có nhiều bức xúc để lắng nghe và đề nghị các cấp, các ngành giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Theo đó, tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trước và sau mỗi kỳ họp thuộc 5 đơn vị bầu cử, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh đều mời đại diện lãnh đạo các ngành của tỉnh tham gia, trong đó chủ yếu là các ngành mà cử tri thường xuyên có ý kiến như: Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải, Ngân hàng Chính sách xã hội,…

Tại các hội nghị, sau khi nghe ý kiến cử tri, ĐBQH đề nghị các ngành có liên quan trả lời. Đây là cách làm thể hiện được sự đổi mới của hoạt động tiếp xúc cử tri và mang lại hiệu quả nhiều mặt. Trước hết, cử tri thấy được các ý kiến của mình được lắng nghe, tiếp thu và giải trình nghiêm túc; mặt khác về phía các sở, ngành cấp tỉnh thông qua đó nắm bắt được tình hình ở cơ sở. Những vấn đề đã và đang được giải quyết, những vấn đề vì những lý do khác nhau chưa thể giải quyết... tất cả được giải trình làm rõ trước cử tri. Đây cũng là kênh thông tin để lãnh đạo các sở, ngành chỉ đạo cấp cơ sở theo ngành dọc vào cuộc sát sao, quyết liệt hơn.

Cử tri huyện Hưng Nguyên phản ánh nguyện vọng với Đoàn ĐBQH tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga

Nét mới trong năm 2019 là Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại tỉnh Đắk Lắk. “Việc tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn bầu cử của đại biểu là hoạt động mới và cần thiết để tiếp cận cụ thể và sinh động hơn với nhiều tầng lớp nhân dân, trao đổi xin ý kiến về nhiều nội dung cụ thể hơn. Đại biểu cũng trao đổi một số vấn đề nhiều cử tri đang quan tâm và mong muốn những người con Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình tại tỉnh bạn, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai tỉnh Nghệ An và Đắk Lắk” - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Nguyễn Thanh Hiền cho hay.

Đeo bám vấn đề cử tri quan tâm

Việc tổng hợp, theo dõi tình hình, kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri của các cấp, các ngành được Đoàn ĐBQH tỉnh đặc biệt quan tâm. Qua các đợt tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã gửi các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và gửi tới UBND tỉnh. Hầu hết các kiến nghị của cử tri đã được các bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương và cơ quan chức năng quan tâm giải quyết, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của cử tri.

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (TP. Vinh). Ảnh: Thanh Lê

Đơn cử ý kiến của cử tri thị xã Hoàng Mai phản ánh Khu công nghiệp Hoàng Mai I được hình thành 11 năm nhưng thu hút đầu tư chậm, gây lãng phí tài nguyên đất, đề nghị UBND tỉnh có các giải pháp quan tâm thu hút đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hoàng Mai. Kiến nghị này được Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị UBND tỉnh trả lời làm rõ. Hiện dự án đang chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chấp thuận chủ trương chuyển chủ đầu tư dự án cho Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt. Từ đó, chủ đầu tư mới có căn cứ pháp lý trong việc đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng và thu hút nhà đầu tư thứ cấp.



Trước những kiến nghị bức xúc của cử tri liên quan đến việc chi trả đền bù của thủy điện, cử tri là vùng tái định cư thủy điện Hủa Na (Quế Phong), Đoàn ĐBQH tỉnh có văn bản đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc giao đất sản xuất cho người dân, giải quyết dứt điểm việc bồi thường giải phóng mặt bằng và đảm bảo hệ thống nước sinh hoạt cho người dân. Từ kiến nghị của UBND tỉnh, đã có nhiều văn bản chỉ đạo Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na, UBND huyện Quế Phong và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc giao đất sản xuất cho người dân. Đồng thời giải quyết các khó khăn vướng mắc và xử lý các tồn tại trong giải phóng mặt bằng các công trình thủy điện trên địa bàn, để đảm bảo ổn định cuộc sống và sản xuất cho người dân.

Đặc biệt, tiếp thu kiến nghị của cử tri liên quan đến vấn đề thủy điện trên địa bàn, thời gian qua các cấp, ngành đã tiến hành rà soát số lượng thủy điện trên toàn tỉnh và nhận thấy, việc đưa nhà máy thủy điện đi vào hoạt động đóng góp nhiều vào phát triển kinh tế - xã hội chung, tuy nhiên hệ lụy từ thủy điện mang lại là rất lớn. Do đó, hiện trên địa bàn tỉnh đang dừng cấp mới xây dựng các thủy điện.

Khu tái định cư Khe Ò bên sông Nậm Nơn, hạ nguồn thủy điện Bản Vẽ.

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An thường xuyên phản ánh những vấn đề nổi cộm tại các phiên thảo luận tại tổ và hội trường, tích cực tham gia chất vấn đối với những vấn đề mà cử tri quan tâm.