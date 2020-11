Đức Chinh và bạn gái đi chơi tối cùng với Quang Hải, Văn Hậu

Đức Chinh vừa chia sẻ trên Instagram đoạn video ngồi cafe với cô bạn gái Mai Hà Trang cùng Quang Hải và Văn Hậu tại Hà Nội. Tiền đạo quê Phú Thọ hiện trong thời gian nghỉ sau khi kết thúc mùa giải cùng CLB Đà Nẵng.

Đức Chinh và Hà Trang công khai yêu nhau hồi tháng 7/2019. Bạn gái tiền đạo CLB Đà Nẵng sinh năm 1998 tại Bắc Giang, hiện sinh sống ở Hà Nội. Hà Trang có gương mặt xinh xắn, làn da trắng và thân hình chuẩn. Với lượng người theo dõi "khủng" trên mạng xã hội (hơn 80.000 follower trên Instagram, hơn 35.000 trên Facebook), cô được nhiều nhãn hàng mời PR thương hiệu.

Trong khi đó, Quang Hải hiện độc thân sau khi chia tay bạn gái Huỳnh Anh hồi tháng 10 vừa qua. Văn Hậu đang bị đồn hẹn hò người đẹp Doãn Hải My. Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam hôm 20/11, Văn Hậu đến cổ vũ cho Hải My và có cử chỉ tình cảm với cô sau khi cuộc thi kết thúc. Hải My được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho ngôi hoa hậu nhưng chỉ lọt vào top 10.

Đức Chinh quay cận mặt Quang Hải, Văn Hậu và bạn gái khi ngồi cafe.

Cả Đức Chinh, Quang Hải và Văn Hậu đều góp mặt trong danh sách triệu tập tuyển Việt Nam được VFF công bố hôm 26/11. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 6/12 tại Hà Nội.

Trong thời gian tập trung, tuyển Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu với đội U22. Trận đầu tiên diễn ra vào 23/12 trên sân Cẩm Phả, Quảng Ninh. Sau đó, hai đội tuyển cùng di chuyển vào TP HCM, tiếp tục tập luyện và thi đấu cọ xát vào ngày 27/12 ở sân Thống Nhất.

Cả hai trận đấu đều mở cửa cho truyền thông và người hâm mộ, tổ chức bán vé công khai. Sau khi trừ đi chi phí tổ chức, toàn bộ tiền thu được từ hai trận này sẽ được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) dùng để ủng hộ đồng bào miền Trung.