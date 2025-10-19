Chủ Nhật, 19/10/2025
Đức tái khởi động trợ cấp xe điện với quy định khắt khe hơn

Chính phủ Đức công bố gói trợ cấp xe điện mới trị giá 3 tỷ Euro, tập trung vào người thu nhập thấp và lần đầu tiên mở rộng ưu đãi cho xe đã qua sử dụng.

Chính phủ Đức đã chính thức công bố kế hoạch tái khởi động chương trình trợ cấp xe điện (EV) với tổng ngân sách 3 tỷ Euro (khoảng 3,5 tỷ USD), kéo dài đến năm 2029. Động thái này nhằm mục đích vực dậy thị trường xe điện đang có dấu hiệu chững lại và hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô trong nước.

Một hàng xe ô tô sản xuất tại Đức đang được trưng bày.
Ngành công nghiệp ô tô Đức đang trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng sang xe điện.

Điều kiện khắt khe hơn, mục tiêu rõ ràng hơn

Chương trình mới, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, sẽ áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn so với trước đây. Mục tiêu chính là hướng sự hỗ trợ đến các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình cũng như các doanh nghiệp nhỏ. Khoản hỗ trợ tối đa cho mỗi trường hợp đủ điều kiện là 4.000 Euro (khoảng 4.700 USD).

Các thay đổi chính trong chính sách bao gồm:

  • Giới hạn giá xe: Mức trần giá xe được nhận trợ cấp giảm mạnh từ 65.000 Euro xuống còn 45.000 Euro (khoảng 52.500 USD).
  • Giới hạn thu nhập: Chương trình sẽ áp dụng giới hạn thu nhập hàng năm của người mua, dự kiến ở mức khoảng 45.000 Euro, để đảm bảo trợ cấp đến đúng đối tượng.
  • Loại xe áp dụng: Chỉ xe thuần điện (BEV) mới đủ điều kiện, các dòng xe hybrid cắm sạc (PHEV) đã bị loại khỏi danh sách hỗ trợ.
  • Mở rộng cho xe cũ: Lần đầu tiên, chương trình mở rộng ưu đãi cho cả xe điện đã qua sử dụng, một bước đi nhằm tăng khả năng tiếp cận cho nhiều người dùng hơn.
Cận cảnh đầu xe Dacia Spring màu xanh lá.
Các mẫu xe điện giá cả phải chăng như Dacia Spring sẽ hưởng lợi từ giới hạn giá xe mới.

Phản ứng từ ngành công nghiệp và các đề xuất liên quan

Hiệp hội ngành công nghiệp ô tô Đức (Verband der Automobilindustrie - VDA) đã hoan nghênh động thái của chính phủ, nhưng cũng bày tỏ lo ngại rằng các cuộc thảo luận kéo dài về chi tiết có thể khiến người tiêu dùng trì hoãn quyết định mua sắm, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường trong ngắn hạn.

Trong khi đó, Câu lạc bộ ô tô Đức (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club - ADAC) kỳ vọng chính phủ sẽ có thêm các biện pháp khuyến khích khác. ADAC đề xuất gia hạn chương trình miễn thuế lưu hành xe cơ giới cho xe điện đến năm 2035 để tạo sự ổn định lâu dài. Hiện tại, xe điện đăng ký trước cuối năm 2025 được miễn thuế này đến năm 2030. Theo kế hoạch mới, xe đăng ký từ năm 2026 đến cuối năm 2030 sẽ được miễn thuế tối đa 10 năm, nhưng không quá năm 2035.

Một chiếc xe điện BYD được trưng bày tại một showroom ở Đức.
Các thương hiệu xe điện quốc tế như BYD đang cạnh tranh mạnh mẽ tại thị trường Đức.

Bối cảnh thị trường và kỳ vọng

Quyết định khôi phục trợ cấp được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu xe điện tại Đức và châu Âu đang giảm sút. Nhiều nhà sản xuất và nhà cung cấp phụ tùng đã phải công bố kế hoạch cắt giảm hàng chục nghìn nhân sự liên quan đến mảng xe điện.

Với các quy định được siết chặt và mục tiêu hướng đến phân khúc người dùng cụ thể, chính phủ Đức hy vọng gói trợ cấp mới sẽ tạo ra một cú hích bền vững cho thị trường, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông không phát thải và củng cố vị thế của ngành công nghiệp ô tô nội địa.

Dòng xe cộ đông đúc trên một con đường ở Đức.
Chính sách mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông tại một trong những thị trường ô tô lớn nhất châu Âu.

