Dùng 'bom xăng' giải quyết mâu thuẫn trong đêm

Vụ việc xảy ra lúc 1 giờ sáng cùng ngày. Hai nhóm thanh niên gần 20 đối tượng mang theo hung khí, bom xăng hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn trên đường Phạm Văn Thuận.

Vụ hỗn chiến trong đêm.

Khi đến khu vực trước cổng UBND phường Tân Mai, các đối tượng lao vào đánh nhau. Trong quá trình hỗn chiến, 1 nhóm đã dùng bom xăng ném về nhóm đối diện. Vụ việc khiến nhiều người đi đường một phen khiếp sợ và phải tạm dừng lưu thông trong khoảng 10 phút.

Theo một số người dân thì nhiều tiếng nổ lớn đã phát ra khi 2 nhóm tham gia ẩu đả. Qua điều tra bước đầu, Công an xác định các đối tượng tham gia hỗn chiến có tuổi đời còn trẻ và nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm nên hẹn nhau đến khu vực trên giải quyết. Công an TP. Biên Hòa đang tiếp tục truy bắt các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến.