Dùng búa đánh vào đầu bạn vì nhớ lại mâu thuẫn cũ

(Baonghean.vn) - Sau khi uống rượu và chơi cầu lông, Hùng nhớ lại việc trước đó từng bị anh C. đánh vào trán mình nên đã xảy ra mâu thuẫn. Bất thình lình Hùng cầm búa đánh vào đầu bạn gây vỡ lún xương hộp sọ.

Ngày 10/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Hùng (SN 1997), trú xã Quang Thành, huyện Yên Thành về tội “Giết người”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, chiều 9/10/2022, Hùng được một người bạn gọi sang nhà uống rượu. Một lát sau, cuộc vui còn có thêm sự góp mặt của nhóm thanh niên khác trong đó có anh Thái Bá C. (SN 1995).

Đến 21h cùng ngày, mọi người rủ nhau chơi cầu lông tại nhà văn hóa xóm nên chia cặp để đánh. Quá trình bắt cặp, Hùng nhắc lại chuyện trước đó 7 tháng bị C. dùng búa đánh vào trán mình gây thương tích nhưng không báo công an để xử lý.

Lúc này, Hùng nói với C. “dừ mi có dám đánh lại không” thì anh C. không nói gì mà bỏ ra ngoài uống nước. Thấy C. đi ra ngoài thì Hùng quay sang đòi đánh em trai của C. nhưng được mọi người can ngăn.

Do đang bực tức trong người nên khi thấy anh C. ngồi trên xe máy một mình, Hùng lấy chiếc búa đinh đánh vào đầu anh C. Bị đánh bất ngờ, nạn nhân ngã xuống đất, còn Hùng cầm búa chạy về nhà mình.

Hậu quả, anh C. bị dập não, tụ máu dưới màng cứng, vỡ lún xương hộp sọ và được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Cơ quan điều tra xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với nạn nhân là 51%.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Hùng khai do bực tức vì nhớ lại mâu thuẫn xưa, lại có rượu trong người nên không làm chủ được hành vi.

HĐXX nhận định, hành vi dùng búa đánh vào đầu - là vùng trọng yếu của bị cáo là nguy hiểm. Việc bị hại không chết là do được cấp cứu kịp thời. Hành vi của bị cáo có tính côn đồ nên cần xử phạt nghiêm minh.

Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như đầu thú, thành khẩn khai báo, đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại, bị hại có lời xin giảm án cho bị cáo.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Hùng 8 năm tù về tội Giết người.