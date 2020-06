Dựng chuyện con bị cha bạo hành để kêu gọi hỗ trợ

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước thông tin về kết quả điều tra, xác minh vụ cháu bé 2 tháng tuổi nghi bị cha ruột bạo hành được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Kết quả xác minh, thông tin đăng tải sai sự thật nhằm huy động tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm.



Trước đó, ngày 17/5, nhận được thông tin, Công an huyện Bù Đốp đã tiến hành xác minh sự việc. Quá trình điều tra, cháu bé tên là L.G.B (SN 17/3/2020) bị gãy chân phải do cha mình là L.V.S sơ ý dẫm lên. Do không có tiền chữa trị cho con, chị L.T.T (mẹ ruột B) cố tình kể sai sự thật vụ việc rằng bé bị chính cha mình bạo hành và nhờ chị P.T.M.C đăng thông tin lên mạng xã hội để kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ.

Thông tin sai sự thật cho rằng, B bị chính cha mình bạo hành khiến dư luận phẫn nộ. Nhận lời giúp bạn, chị C đã sử dụng tài khoản "Mộng Cầm PT" và “Thủy Nabi” đăng thông tin kèm số tài khoản của mẹ mình là bà T.T.N để vận động tiền ủng hộ.



Hiện Công an huyện Bù Đốp đang củng cố hồ sơ để xử lý T. và những người có liên quan theo quy định của pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân trong quá trình sử dụng mạng xã hội phải hết sức cảnh giác, không để lòng tốt của mình bị người khác lợi dụng./.