Chuyển đổi số Dùng điện thoại lúc sạc: Nguy hiểm thật sự hay chỉ là hiểu lầm? Nhiều người thường có thói quen vừa sạc vừa sử dụng điện thoại, nhưng liệu hành động quen thuộc này có tiềm ẩn nguy hiểm hay chỉ là hiểu lầm?

Giữ cho pin điện thoại luôn khỏe mạnh là yếu tố then chốt để kéo dài tuổi thọ thiết bị, nhưng mức độ “cẩn thận” thực sự cần thiết đến đâu? Trong nhiều năm, vô số lời khuyên và tin đồn xoay quanh việc tối ưu hóa pin đã xuất hiện, trong đó phổ biến nhất là không nên sử dụng điện thoại khi đang sạc. Trên thực tế, quan niệm này chỉ đúng một phần và trong phần lớn tình huống, nỗi lo ấy không có cơ sở.

Quá trình sạc phức tạp hơn những gì người dùng có thể hình dung. Các smartphone hiện đại được thiết kế để giao tiếp với củ sạc, tự động điều chỉnh lượng điện năng tiếp nhận nhằm đảm bảo tốc độ sạc tối ưu mà không gây hư hại. Chính sự tinh vi này khiến việc vừa sạc vừa sử dụng trở nên an toàn hơn nhiều so với lo ngại phổ biến.

Ảnh minh họa.

Về cốt lõi, quan niệm trên dựa trên hai giả định, đó là việc dùng máy khi sạc có thể khiến pin nóng quá mức hoặc làm giảm tuổi thọ về lâu dài. Nhưng thực tế, hầu hết điện thoại thông minh ngày nay được chế tạo để chịu đựng hình thức sử dụng này. Điều quan trọng là hiểu đúng bản chất vấn đề, từ đó bạn có thể yên tâm hơn khi cắm sạc và sử dụng thiết bị.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng điện thoại khi đang sạc

Trong hầu hết trường hợp, việc vừa sạc vừa sử dụng điện thoại là hoàn toàn an toàn. Nguyên nhân khiến nhiều người lo ngại chủ yếu xuất phát từ nỗi sợ pin quá nhiệt: sạc pin vốn làm nóng, trong khi thao tác trên máy cũng sinh nhiệt. Đúng là nhiệt độ cao có thể gây hại cho pin, nhưng smartphone ngày nay được thiết kế để xử lý tình huống này. Thực tế, khi vừa sạc vừa dùng, hệ thống sẽ tự động giảm tốc độ sạc, một phần vì bạn tiêu thụ năng lượng, phần khác vì thiết bị ưu tiên bảo vệ pin.

Ở trường hợp sạc không dây, bạn có thể cảm thấy máy nóng hơn. Lý do là công nghệ này kém hiệu quả hơn sạc có dây vì năng lượng phải đi qua mặt lưng và thậm chí cả ốp bảo vệ, dẫn đến thất thoát và sinh nhiệt. Dù vậy, điều này không gây nguy hiểm đáng kể. Chỉ khi máy nóng đến mức khó chịu khi cầm, bạn mới nên tạm ngừng sạc để thiết bị hạ nhiệt.

Thực tế, để việc sử dụng điện thoại khi sạc trở thành “nguy cơ”, bạn cần phải hội đủ nhiều yếu tố bất lợi cùng lúc như một chiếc máy cũ đã xuống cấp pin, đang sạc không dây dưới nắng gắt mùa hè, đồng thời chạy trò chơi đồ họa nặng. Nói cách khác, đó là kịch bản hiếm gặp mà hầu hết người dùng sẽ không bao giờ rơi vào.

Dùng điện thoại khi sạc có làm giảm tuổi thọ pin?

Một lo ngại phổ biến hơn cả là việc vừa sạc vừa sử dụng có thể rút ngắn tuổi thọ pin. Về nguyên tắc, pin lithium-ion chỉ chịu được một số chu kỳ sạc nhất định trong vòng đời. Khi chịu áp lực quá mức, số chu kỳ này có thể giảm, khiến pin nhanh chai, khó sạc đầy hoặc tụt pin bất thường.

Tuy nhiên, trên thực tế, tác động này rất nhỏ và hiếm khi gây hại đáng kể. Các smartphone hiện nay đều tích hợp công nghệ quản lý pin tiên tiến, giúp kiểm soát dòng điện và nhiệt độ, đảm bảo các cell pin hoạt động trong giới hạn an toàn.

Chỉ trong điều kiện khắc nghiệt, chẳng hạn khi vừa sạc vừa chơi game nặng dưới môi trường nóng bức, pin mới phải chịu áp lực lớn hơn bình thường. Ngay cả khi đó, vấn đề chỉ trở nên đáng lo ngại nếu thiết bị quá nóng đến mức khó cầm, xuất hiện cảnh báo hệ thống hoặc đột ngột tắt nguồn.

Nói cách khác, tuổi thọ pin ít bị ảnh hưởng bởi thói quen vừa sạc vừa sử dụng, mà phụ thuộc nhiều hơn vào chất lượng củ sạc, dây sạc và cách bạn bảo quản thiết bị trong quá trình sử dụng hằng ngày./.