Dùng giấy tờ ly hôn giả với chồng để kết hôn thật với người khác

Ngày 29/9, Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Thị Hòe (SN 1992) trú tại bản Phúc Tiến, xã Châu Tiến (Quỳ Hợp) về tội “sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.



Theo kết quả điều tra, ngày 20/8/2020 ông Nguyễn Văn Thắng - bố đẻ bị cáo Nguyễn Thị Hòe đem quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 56/2020/QĐST-HNGĐ, ngày 08/8/2020 có chữ ký của thẩm phán Lê Xuân Diệu và hình đỏ có nội dung “TÒA ÁN NHÂN DÂN H. QUỲ HỢP T. NGHỆ AN” đến UBND xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Sau khi được cấp giấy xác nhận, do có sai sót về tháng sinh nên ngày 24/8/2020, ông Thắng đến xin cấp lại giấy xác nhận thì cán bộ UBND xã Châu Tiến phát hiện và nghi ngờ Quyết định số 56 trên là giả nên đã giữ lại giấy tờ trên để tiến hành xác minh sơ bộ ban đầu và báo cáo sự việc đến Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp.

Bị cáo Nguyễn Thị Hòe. Ảnh: Phan Giang Cho rằng quyết định trên là giả, vì ngày 08/8/2020, Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp không ban hành số Quyết định 56/2020/QĐST-HNGĐ và tại thời điểm đó Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp không có thẩm phán nào tên là Lê Xuân Diệu, nên Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Quỳ Hợp, tiến hành điều tra xác minh xử lý vụ việc.



Tại cơ quan điều tra, Hòe đã khai nhận Hòe và Trương Văn Ngọc đang là vợ chồng hợp pháp, tuy nhiên từ năm 2014 anh Ngọc không có mặt ở địa phương cho đến nay không rõ tung tích, Hòe làm đơn xin ly hôn với anh Ngọc nhưng Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp không tiến hành giải quyết được.

Ngày 13/8/2020, Hòe rút đơn ly hôn nên Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. Để đạt được mục đích đăng ký kết hôn với người khác, Hòe lên mạng xã hội đặt mua một quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đơn sự với giá 5 triệu đồng.

Ngày 18/8/2020, Hòe đã nhờ ông Thắng (bố đẻ) nhận thay Quyết định giả số 56 mà mình đã đặt mua, trên cơ sở đó UBND xã Châu Tiến đã cấp giấy xác nhận trình trạng hôn nhân cho Hòe là còn đang độc thân, vì giấy xác nhận có sai sót về tháng sinh nên Hòe không làm thủ tục đăng ký kết hôn được. Ngày 24/8/2020, ông Thắng đến xin cấp lại giấy xác nhận cho Hòe, thì cán bộ UBND xã Châu Tiến thu giữ lại giấy tờ.

Tại Kết luận giám định số 412 ngày 22/10/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Nghệ An cho biết: Con dấu có ký hiệu A được tạo ra bằng phương pháp in phun màu. Chữ trong hình dấu tròn ký hiệu A so sánh với hình dấu tròn trên tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M không phải do cùng một con dấu đóng ra.

Sau khi xem xét, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hòe 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội “sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức” quy định tại khoản 1 điều 314 Bộ luật Hình sự.