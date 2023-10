Dùng mạng xã hội để lan tỏa thông tin chính thống, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sáng 6/10, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị “Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số” dành cho Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Các đồng chí: Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Ngô Đức Kiên - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Trần Thái Sơn - Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Đặng Thị Phương Thảo - Phó Cục trưởng Cục Báo chí - Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông; cùng các đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Phát biểu đề dẫn hội nghị, đồng chí Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, báo chí đã tạo được một khí thế sôi nổi, lan tỏa và tạo động lực cho toàn xã hội trong việc tham gia vào các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, trong đó có việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thực tiễn cho thấy, trong khi báo chí Trung ương với thế mạnh về nền tảng lý luận, tích cực thông tin sâu sắc mảng nội dung nghiên cứu chính trị; phân tích, khẳng định tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thì báo chí địa phương với đặc trưng về văn hóa vùng, miền lại có những phương pháp, cách làm riêng trong đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng chống phá, thù địch, nhất là đối với các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.

Trong phiên thảo luận, đại diện một số địa phương, cơ quan báo chí đã phân tích vai trò của báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn trên các vấn đề: Xây dựng chuyên mục và tổ chức tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức mảng bài viết "chống diễn biến hòa bình"; phương pháp để thực hiện bài viết hay, thu hút người đọc; cơ chế thông tin, bảo vệ người phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng,...

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình xây dựng chuyên mục "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" trên Báo Nghệ An điện tử.

Thời gian qua, Báo Nghệ An đã chủ động xây dựng nhiều tuyến bài phổ biến tư tưởng, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; từ đó, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, những quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị.

Ngoài ra, hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến trao đổi về những khó khăn, thách thức đối với đội ngũ người làm báo trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trao đổi tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam lưu ý rằng, các cơ quan báo chí cần đưa thêm nhiều nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lên mạng xã hội, góp phần lan tỏa thông tin chính thống trên nền tảng số; từ đó, đẩy lùi các thông tin xấu, độc.

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Đức Lợi cũng cho rằng, Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí cần lưu ý về hiện tượng "nhà báo hai mặt" - những người dù có nhiều bài viết tốt trên các trang báo chính thống, nhưng vẫn có những phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao các kiến nghị tâm huyết của đại biểu, từ đó thấy được sứ mệnh của người làm báo trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí nhìn nhận: Với tinh thần trách nhiệm cao trước hội viên, các cấp Hội đã nghiêm túc thảo luận, phân tích các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn đấu tranh, nhìn nhận những thiếu sót, từ đó đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để giải quyết các vấn đề thực tiễn.