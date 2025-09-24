Pháp luật Dùng súng tự chế bắn vỡ kính nhiều xe tô tô trên đường cao tốc Ngày 23/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng Đặng Quang Đạo (SN 1997) và Đặng Văn Điển (SN 2004) để điều tra về hành vi sử dụng súng tự chế bắn vào nhiều ô tô trên đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Trước đó, vào đêm 14/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một số ô tô khi di chuyển đến khu vực nút giao CT06 cao tốc Hạ Long – Hải Phòng thuộc địa phận phường Liên Hòa (tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ bị vật thể lạ bắn vào kính chắn gió, khiến kính xe bị vỡ.

Vụ việc gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân, đặc biệt đối với lái xe và hành khách lưu thông trên tuyến đường này.

Các đối tượng Đặng Quang Đạo và Đặng Văn Điển.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2, Cục CSGT và Công an phường Liên Hòa đã ngay lập tức vào cuộc xác minh vụ việc.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, đối tượng đã sử dụng súng hơi nén khí tự chế bắn bi sắt vào kính ô tô. Đây là loại vũ khí có tính sát thương cao, khi bắn vào phương tiện đang di chuyển có thể gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã xác định 2 đối tượng gây ra vụ việc là Đặng Quang Đạo (SN 1997) và Đặng Văn Điển (SN 2004) cùng trú tại khu Yên Hải 2, phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận sự việc.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với cả 2 đối tượng nêu trên để điều tra về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Đồng thời, đề nghị các chủ phương tiện là bị hại cùng người dân biết sự việc, liên hệ với Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh để giải quyết và cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.