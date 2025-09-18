Thời sự Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? Từ ngày 1/9, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ trước tuổi sẽ không còn nhận khoản trợ cấp “một cục” theo Nghị định 178. Thay vào đó là chính sách mới đảm bảo khuyến khích tinh giản theo hướng ổn định, bền vững hơn.

Thực hiện Kết luận 183 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hoàn tất việc tinh giản biên chế theo Nghị định 178 trước ngày 31/8. Từ mốc thời gian này, chính sách hỗ trợ “một cục” theo Nghị định 178 chính thức dừng lại.

Việc áp dụng Nghị định 178 dù mang lại hiệu quả tức thì về giảm biên chế nhưng cũng khiến thiếu hụt nhân lực giàu kinh nghiệm, đặc biệt ở các xã, phường.

Từ ngày 1/9, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc theo diện tinh giản biên chế sẽ chuyển sang thực hiện theo Nghị định 154 quy định về tinh giản biên chế.

Chính sách mới không còn trợ cấp một lần quy mô lớn, thay vào đó tập trung hỗ trợ người nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc theo lộ trình và vẫn được hưởng nguyên lương hưu, không bị trừ tỷ lệ, kèm theo một số khoản trợ cấp khác tính theo thời gian công tác và đặc thù công việc.

Đây được xem là bước điều chỉnh hợp lý, hướng tới sự công bằng, ổn định lâu dài, đồng thời giảm áp lực tài chính cho ngân sách mà vẫn đảm bảo an sinh xã hội.

Chuyển sang chính sách bền vững, phù hợp hơn với thực tiễn

Trong 5 nhóm đối tượng được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 154 có quy định rõ: Công chức, viên chức và người lao động dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy; cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý có mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Nhân sự dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cũng được hưởng các chế độ, chính sách theo Nghị định 154...

Nghị định đưa ra từng chính sách cụ thể đối với từng nhóm đối tượng, trong đó có chính sách nghỉ hưu trước tuổi. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi tuy không còn được nhận khoản trợ cấp hưu trí một lần như Nghị định 178 nhưng vẫn được hưởng nguyên lương hưu (không bị trừ tỷ lệ hưởng) nếu nghỉ theo lộ trình phù hợp, đủ thời gian đóng BHXH hưởng lương hưu.

Mức hỗ trợ sẽ được tính dựa trên thời gian công tác, điều kiện làm việc và đặc thù từng vị trí. Đối tượng được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi được chia thành 4 nhóm, với các chế độ hỗ trợ cụ thể.

Nghị định cũng quy định chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước; chính sách thôi việc; chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Nghị định này hướng đến việc khuyến khích nghỉ hưu tự nguyện, có kế hoạch, hạn chế tình trạng nghỉ ồ ạt, đồng thời đảm bảo an sinh, giảm áp lực ngân sách và duy trì đội ngũ công chức có năng lực thực tiễn.

Theo tinh thần Nghị định 154, những người nghỉ hưu sớm, thôi việc... được tính toán kỹ lưỡng, có phương án thay thế, kế thừa. Những người còn đủ năng lực, uy tín vẫn được giữ lại, tránh cơ chế “cào bằng” hay nghỉ hàng loạt.

Tinh giản biên chế không phải là cuộc “đại phẫu” một lần rồi thôi mà là quá trình liên tục điều chỉnh, thích nghi. Việc kết thúc hỗ trợ “một cục” theo Nghị định 178 không đồng nghĩa với cắt bỏ quyền lợi mà là chuyển sang chính sách bền vững, phù hợp hơn với thực tiễn và năng lực tài chính của ngân sách và vẫn đảm bảo các quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế.