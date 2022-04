‘Đừng vội đánh giá khả năng ghi bàn của U23 Việt Nam’; Thêm cú sốc nữa tại Nou Camp

Thủ môn Văn Toản gượng gạo khi nhắc đến ký ức buồn trước Oman

Nhiều người lo ngại về khâu tấn công của U23 Việt Nam. HLV Park Hang-seo trấn an: “Trong một số trận vừa qua của U23 Việt Nam tại giải U23 Quốc tế - Dubai Cup 2022, các cầu thủ chưa ghi bàn. Nhưng đó chưa phải là danh sách cuối cùng với những nhân tố tốt nhất. Vậy nên, việc đánh giá khả năng ghi bàn của họ là chưa toàn diện lắm.

Lại nhắc đến thất bại trước Oman, Văn Toản được HLV Park Hang-seo bất ngờ đăng ký sử dụng. Tuy nhiên việc còn non kinh nghiệm khiến anh đã không thể kiểm soát được trước cách đá phạt góc khù khoằm, dàn một loạt cầu thủ cao to trong vòng 5m50 nhằm hạn chế di chuyển của mình. Cũng từ một tình huống đá phạt góc như vậy, Văn Toản đã để thủng lưới.

Erik ten Hag sẽ được bổ nhiệm làm huấn luyện viên mới của Manchester United.

"Erik ten Hag sẽ được bổ nhiệm làm huấn luyện viên mới của Manchester United, thỏa thuận đang ở giai đoạn cuối: Here we go!", là thông tin được chuyên gia chuyển nhượng Romano cập nhật trên trang Twitter cá nhân. Theo Romano, có 2 phương án được đưa ra là một hợp đồng có thời hạn 4 năm đến tháng 6/2026 và một thỏa thuận khác có giao kèo đến tháng 6/2025 cùng điều khoản gia hạn thêm 1 năm.