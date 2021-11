Dùng xe máy không biển số vận chuyển pháo trái phép

Đối tượng và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Cẩm Phú

Công an huyện Yên Thành cho biết, vào lúc 10h30 ngày 19/11, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT Nghệ An phối hợp với Công an huyện Yên Thành kiểm tra xe máy không có biển kiểm soát. Qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 3 thùng các-tông chứa 13 cối pháo do nước ngoài sản xuất, tổng trọng lượng là 16,5 kg.Đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Tiến, SN 1982, trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành. Lực lượng chức năng đã lập biên bản lô hàng vi phạm. Đồng thời, bàn giao đối tượng, phương tiện và toàn bộ số pháo cho Công an huyện Yên Thành xử lý theo quy định của pháp luật.