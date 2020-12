Đường dây cá độ mỗi ngày giao dịch hơn 600 triệu đồng

Ngày 25/12, Dũng, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An, cùng 20 người bị Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) tạm giữ hình sự để điều tra về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, theo điều 321, 322 Bộ luật Hình sự.

Hàng chục nghi can trong đường dây tại cơ quan công an. Ảnh: C.A Theo kết quả điều tra, đường dây cá độ bóng đá, ghi số lô, số đề do Dũng cầm đầu hoạt động từ nhiều tháng qua trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, giao dịch chủ yếu qua tin nhắn điện thoại, mạng xã hội.



Tối 23/12, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an Nghệ An, huy động hàng trăm cán bộ đột kích nhiều điểm giao dịch của đường dây này ở huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) và huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Cảnh sát bắt 21 người, thu 360 triệu đồng, 3 ô tô, 20 thẻ ngân hàng, 36 điện thoại và máy tính bảng cùng nhiều tang vật liên quan.