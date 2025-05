Pháp luật Đường dây vận chuyển 1,5 tấn pháo từ nước ngoài về Nghệ An Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng trong chuyên án vận chuyển, buôn bán pháo nổ xuyên quốc gia. Thu giữ khoảng 1,5 tấn pháo các loại.

2 bị can bị khởi tố là Hoàng Cảnh Ước (SN 1981), trú huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai và Cao Thanh Hòa (SN 1994), trú thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Với quyết tâm ngăn chặn tội phạm này từ xa, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị để xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Đối tượng Hoàng Cảnh Ước và Cao Thanh Hòa cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Quỳnh Trang

Vào cuộc quyết liệt điều tra và bám sát di biến động của các đối tượng, vào 18 giờ ngày 14/5/2025, tại khu vực đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn), Ban Chuyên án phối hợp Công an xã Cao Sơn, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 bắt giữ thành công đối tượng: Hoàng Cảnh Ước (SN 1981), trú huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai và Cao Thanh Hòa (SN 1994), trú thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đang thực hiện hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép.

1 trong 2 chiếc xe ô tô là phương tiện sử dụng để vận chuyển pháo. Ảnh: Hồ Hưng

Đáng nói, trong quá trình vây bắt, các đối tượng đã chống trả quyết liệt hòng bỏ trốn. Nhưng với tinh thần quyết tâm, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công, di lý các đối tượng về trụ sở. Tại hiện trường thu giữ: 198 hộp pháo hoa nổ loại 49 quả, 768 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả, ước tính khoảng 1,5 tấn pháo nổ; 2 xe ô tô là phương tiện sử dụng để vận chuyển số hàng cấm trên.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất các thủ tục để xử lý theo đúng quy định pháp luật.