Đường đi của 9 kg tiền hối lộ tổng cục phó tình báo

Sáng 6/11, kết thúc phiên xét xử vụ án đưa và nhận hối lộ tại TAND Hà Nội, bị cáo Nguyễn Duy Linh cựu Tổng cục phó Tổng cục Tình báo (Bộ Công an), nhận 14 năm tù về tội Nhận hối lộ, mức án dưới khung truy tố do được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ.

Ông Linh vắng mặt trong buổi tuyên án do sức khỏe kém. Song đúng cam kết, ngay sau khi bất ngờ nhận tội tại phiên thẩm vấn chiều 5/11, vợ ông đã thay chồng nộp khắc phục 5 tỷ đồng.

Số tiền này khi còn ở trong tay chồng bà, theo kết quả thực nghiệm điều tra, là một túi gồm 10.000 tờ polymer mệnh giá 500.000 đồng, nặng 8,896 kg.

Bị cáo Nguyễn Duy Linh trả lời thẩm vấn ngày 5/11. Ảnh: TTXVN Đây là tiền của Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm"). Giữa năm 2017, Vũ khi đó là thượng tá công an của Tổng cục Tình báo, kiêm Chủ tịch Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty Nova Bắc Nam 79 nhưng đang gặp "rắc rối với pháp luật" khi bị điều tra hành vi Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.



Tháng 6/2017, Vũ đem chuyện này tâm sự với người bạn quen biết 7 năm là thầy phong thủy, nhà tư vấn tâm linh Hồ Hữu Hòa, theo cáo trạng và lời khai tại phiên tòa ngày 5/11.

Tình cờ, Hòa cũng vừa quen với cấp trên của Vũ tại Tổng cục Tình báo là ông Nguyễn Duy Linh và nhiều lần đến nhà riêng của ông này tại Hà Nội để "tư vấn phong thủy".

Nhận lời Vũ, trong cuộc gặp sau đó với ông Linh, Hòa ngỏ ý kết nối để hai người "trò chuyện và hiểu nhau".

"Ban đầu, anh Linh hơi đắn đo, suy nghĩ, nói lúc này hơi nhạy cảm, không muốn gặp. Nhưng sau đó anh Linh yêu cầu tôi mở điện thoại để nói chuyện và kết nối với anh Vũ", bị cáo Hòa khai tại phiên tòa, nói không rõ nội dung trao đổi do ông Linh cầm điện thoại ra nơi khác nói chuyện.

Gặp lại Vũ vài ngày sau tại TP. HCM, Hòa không phải đợi lâu để được Vũ kể cho nội dung cuộc nói chuyện này. "Đồng chí Linh nói đang cần tiền để lo công việc và yêu cầu hỗ trợ tiền. Tôi hỏi hỗ trợ thế nào, cụ thể ra sao? Đồng chí Linh bảo tùy khả năng của tôi", một đoạn trích trong bản tự khai của Vũ "Nhôm" được HĐXX công bố và trình chiếu trong phiên tòa.

Nghe chuyện, Hòa khuyên Vũ "cho anh Linh một ít tiền" để công việc của Vũ được suôn sẻ. Vũ định biếu ông Linh 10 tỷ đồng, nhưng Hòa can ngăn với lý do "chưa giúp được gì mà cho nhiều vậy, có cho thì 5 tỷ thôi". Vũ đồng ý, nhanh chóng chuẩn bị tiền trong chuyến công tác tiếp theo tại Hà Nội.

Điểm xuất phát của 9 kg tiền mặt này là một khách sạn 5 sao tại quận Tây Hồ. Đây là nơi được Vũ thuê phòng lưu trú dài hạn mỗi lần đi công tác tại thủ đô.

Ngày 16/8/2017, trong phòng khách sạn, 10.000 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, được Vũ tự tay cho vào túi nilon màu đen, dán kín băng dính và cho vào túi giấy hình chữ nhật sẫm màu rồi gọi lái xe riêng lên sảnh khách sạn, dặn giao cho Hòa.

Cuộc "chuyển tay" đầu tiên của 5 tỷ đồng tiền mặt từ khách sạn của Vũ "nhôm" đến nơi ở của Hòa. Túi tiền được tài xế này đưa lên chiếc Camry đen, biển số 80B, đi khoảng 5,7 km đến nhà của Hòa trên phố Giảng Võ, quận Đống Đa.



10h13' cùng ngày, nhận điện thoại của tài xế riêng của Vũ, Hòa từ chung cư xuống sảnh, tiến lại gần chiếc xe. Tài xế đi vòng ra sau, mở cốp lấy chiếc túi đưa.

Chiếc túi sau này được Hòa nhận định kích thước 45x20x30 cm, nặng khoảng 8 kg, đựng bọc "rất vuông vắn".

27 giờ sau, túi tiền của Vũ được "sang tay" lần thứ hai. 13h ngày 17/8/2017, Hòa hẹn một sĩ quan cấp dưới của ông Linh đi ăn trưa tại quán thuộc khu đô thị thành phố Giao lưu, quận Bắc Từ Liêm.

Do nhận lời nhờ vả của thủ trưởng Linh qua điện thoại, khi đứng dậy ra về, sĩ quan này xách theo túi quà Hòa gửi gắm, bước lên một chiếc Camry đen biển số 80B, đi về trụ sở cơ quan tại quận Cầu Giấy, cách đó khoảng 6,7 km.

Hành trình thứ hai của túi tiền, từ tay Hòa đến thuộc cấp của ông Linh, tại một quán ăn trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm Người thứ tư cầm vào túi quà là trợ lý riêng của ông Linh tại Tổng cục Tình báo. Theo chỉ đạo của ông Linh, trợ lý nhận túi quà từ tay sĩ quan tình báo, sau đó đem về để trên kệ tivi buồng ngủ, trong phòng làm việc của ông Linh tại trụ sở Tổng cục.



33 ngày sau khi ông Linh nhận 9 kg tiền, Vũ bị Bộ Công an kỷ luật, loại ngũ khỏi lực lượng công an nhân dân, ngày 20/9/2017. Tròn ba tháng sau, Vũ bị khởi tố bị can và có lệnh bắt tạm giam về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước. Nhưng lúc này, Vũ đã trốn khỏi Việt Nam.

Đầu tháng 1/2018, Vũ bị bắt tại Singapore. Nhà chức trách đồng thời điều tra 2 việc: vụ án Vũ đang bị khởi tố và việc "có ai báo tin cho Vũ bỏ trốn sang Singapore hay không?".

Sau vài ngày bị bắt, Vũ viết 6 bản tự khai, thừa nhận 3 ngày trước lệnh khởi tố bắt giam, ông Linh dùng phần mềm Viber gửi tin cho Vũ và khuyên đi du lịch thời gian ngắn, dặn "cố gắng qua nước châu Âu". Nhưng Vũ chưa kịp rời Singapore để sang châu Âu thì bị bắt.

Trong bản tự khai, Vũ còn khai thêm 3 lần đóng thùng xốp các cọc tiền mệnh giá 100 USD để tặng ông Linh, trong đó một lần 2 triệu USD và 2 lần, mỗi lần một triệu USD. Lần đưa nhận quà cuối cùng được cáo trạng xác định vào ngày 10/12/2017, tức chỉ 10 ngày trước khi Vũ bị khởi tố về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước. Món quà cuối, là một thùng xốp dán kín băng dính trắng.



Lái xe của Vũ và trợ lý của Linh cũng khai nhận ngoài số tiền 5 tỷ đang bị điều tra trong vụ án, họ còn 4 lần khác giúp Vũ và Linh đưa - nhận quà.

Cơ quan điều tra ghi nhận thời gian, địa điểm, nhật ký cuộc gọi và vị trí cột sóng điện thoại của 4 lần giao- nhận quà này hoàn toàn phù hợp. Song do không có căn cứ xác định bên trong các hộp quà có gì mà chỉ dựa vào lời khai của Vũ nên công an chưa đủ căn cứ truy tố.

Tài xế của Vũ, vị sĩ quan công an và trợ lý riêng của bị cáo Linh là 3 nhân chứng được HĐXX triệu tập trong phiên xét xử. Họ khai làm theo chỉ đạo, nhờ vả của ông Linh và Vũ mà không biết bên trong các gói quà này chứa gì, cũng không được hưởng lợi nên cơ quan điều tra không xử lý.

Ông Linh dù bất ngờ nhận tội nhưng không khai sử dụng 9 kg tiền như thế nào, chỉ đảm bảo "không dùng vào mục đích bất chính". Ông nói là người có rất nhiều ước mơ, khi công tác cho ngành, luôn ý thức phải bảo vệ tổ quốc, trở thành cán bộ gương mẫu và làm rất nhiều việc lớn cho đất nước. Nhưng mắc sai lầm vì một phút "không thể là chính mình".

Số tiền hưởng lợi bất chính, 5 tỷ đồng, được HĐXX đánh giá "đặc biệt lớn". Sau 4 năm, 2 tháng, 20 ngày, tiền nhận hối lộ được gia đình ông Linh nộp lại và kết thúc "số phận" ở Kho bạc Nhà nước.