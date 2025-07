Pháp luật

Dương tính với ma túy, không có giấy phép lái xe, nam tài xế ở Nghệ An bị phạt nặng

Ngày 7/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đã ký Quyết định số 67/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.Đ.M (SN 1989), trú tại xã Đông Thành, do vi phạm quy định trong lĩnh vực giao thông đường bộ.