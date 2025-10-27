EarFun Air Pro 4+: Âm thanh Hi-Res và pin 54 giờ ở mức giá bất ngờ Mẫu tai nghe true wireless mới của EarFun gây ấn tượng mạnh với khả năng chống ồn chủ động, hỗ trợ codec âm thanh Hi-Res LDAC và thời lượng pin lên đến 54 giờ, thách thức các đối thủ đắt tiền hơn.

Tổng quan về EarFun Air Pro 4+

Trong thị trường tai nghe không dây thực sự (true wireless) ngày càng cạnh tranh, EarFun Air Pro 4+ nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý, mang đến những tính năng cao cấp thường chỉ thấy ở các sản phẩm đắt tiền hơn nhưng với mức giá dễ tiếp cận. Sản phẩm này hướng đến người dùng tìm kiếm chất lượng âm thanh tốt, khả năng chống ồn hiệu quả và thời lượng pin vượt trội mà không cần chi trả một khoản tiền lớn.

EarFun Air Pro 4+ sở hữu thiết kế hiện đại và nhỏ gọn.

Thông số kỹ thuật chi tiết

EarFun Air Pro 4+ được trang bị những thông số kỹ thuật ấn tượng, đặc biệt khi xét đến mức giá của sản phẩm. Bảng dưới đây tóm tắt các đặc điểm chính:

Tính năng Thông số kỹ thuật Giá tham khảo $99 / £89 Kết nối Bluetooth 5.3 Codec âm thanh LDAC, aptX, AAC, SBC Chống ồn chủ động (ANC) Có, với 3 chế độ tùy chỉnh Thời lượng pin Lên đến 12 giờ (tai nghe), 42 giờ (với hộp sạc), tổng 54 giờ Chuẩn kháng nước, bụi IP55 Microphone 6 micro với thuật toán giảm ồn AI Tính năng khác Kết nối đa điểm, phát hiện đeo, chế độ game Tương thích iOS, Android

Chất lượng âm thanh vượt xa kỳ vọng

Điểm nhấn chính của EarFun Air Pro 4+ là khả năng tái tạo âm thanh. Việc hỗ trợ các codec độ phân giải cao như LDAC và aptX cho phép tai nghe truyền tải âm thanh chất lượng cao hơn từ các thiết bị tương thích, mang lại trải nghiệm nghe nhạc chi tiết và sống động.

Chất âm của tai nghe được cân bằng tốt, với âm trầm mạnh mẽ, có lực nhưng không lấn át các dải tần khác. Dải trung và cao được tái tạo rõ ràng, giúp các chi tiết trong bản nhạc, từ giọng hát của ca sĩ đến nhạc cụ, đều trở nên nổi bật. Khả năng tách lớp nhạc cụ cũng rất đáng nể, tạo ra một không gian âm thanh rộng rãi, điều hiếm thấy ở các tai nghe trong cùng phân khúc giá.

Sản phẩm đi kèm 5 cặp mút tai với kích cỡ khác nhau để đảm bảo độ vừa vặn tối ưu.

Hiệu suất chống ồn và các tính năng thông minh

Công nghệ chống ồn chủ động (ANC) trên EarFun Air Pro 4+ hoạt động hiệu quả, có khả năng khử bỏ phần lớn tiếng ồn tần số thấp từ môi trường như tiếng động cơ xe, tiếng điều hòa hay các cuộc trò chuyện trong văn phòng. Người dùng có thể lựa chọn giữa ba chế độ: Chống ồn (ANC), Xuyên âm (Transparency) và Bình thường (Normal) để phù hợp với từng hoàn cảnh sử dụng.

Một tính năng cao cấp khác là kết nối đa điểm (multipoint), cho phép tai nghe kết nối đồng thời với hai thiết bị. Điều này giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa việc nghe nhạc trên máy tính và trả lời cuộc gọi trên điện thoại mà không cần kết nối lại. Ngoài ra, tính năng phát hiện đeo tai cũng hoạt động nhạy, tự động dừng/phát nhạc khi người dùng tháo/đeo tai nghe.

Thiết kế, độ bền và thời lượng pin ấn tượng

EarFun Air Pro 4+ có thiết kế thân dài quen thuộc, tương tự nhiều mẫu tai nghe phổ biến trên thị trường. Dù sử dụng chất liệu nhựa để tối ưu chi phí, sản phẩm vẫn cho cảm giác chắc chắn. Thiết kế công thái học cùng 5 kích cỡ mút tai đi kèm giúp tai nghe bám chắc và thoải mái khi đeo trong thời gian dài.

Với chuẩn kháng bụi và nước IP55, EarFun Air Pro 4+ có thể chống chịu được mồ hôi và các tia nước bắn nhẹ, phù hợp cho các hoạt động thể thao. Tuy nhiên, ưu điểm lớn nhất về phần cứng là thời lượng pin. Với tổng thời gian sử dụng lên đến 54 giờ (khi tắt ANC), sản phẩm này vượt qua nhiều đối thủ đắt tiền hơn, đảm bảo người dùng có thể sử dụng trong nhiều ngày mà không cần sạc lại.

Hộp sạc cung cấp thêm 42 giờ sử dụng cho tai nghe.

Chất lượng đàm thoại và ứng dụng đi kèm

Được trang bị hệ thống 6 micro và thuật toán giảm ồn bằng AI, EarFun Air Pro 4+ mang lại chất lượng cuộc gọi rõ ràng. Giọng nói của người dùng được thu lại một cách mạch lạc, đồng thời tiếng ồn từ môi trường xung quanh cũng được lọc bỏ hiệu quả.

Ứng dụng EarFun Audio cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh, bao gồm điều chỉnh cường độ ANC, thiết lập bộ chỉnh âm (EQ) theo sở thích cá nhân hoặc sử dụng tính năng "My Sound Profile" để tạo một cấu hình âm thanh được cá nhân hóa dựa trên khả năng nghe của người dùng. Giao diện ứng dụng được thiết kế trực quan và dễ sử dụng.

Kết luận: Một lựa chọn đáng giá trong phân khúc

EarFun Air Pro 4+ là một minh chứng cho thấy tai nghe giá rẻ vẫn có thể mang lại trải nghiệm cao cấp. Với sự kết hợp giữa chất lượng âm thanh xuất sắc, chống ồn hiệu quả, thời lượng pin kỷ lục và nhiều tính năng thông minh, đây là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc dưới 100 USD.

Ưu điểm: Chất lượng âm thanh chi tiết, hỗ trợ codec Hi-Res LDAC. Thời lượng pin tổng cộng lên đến 54 giờ. Chống ồn chủ động (ANC) hoạt động tốt. Kết nối đa điểm liền mạch. Chuẩn kháng nước, bụi IP55.

Nhược điểm: Thiết kế vỏ nhựa có thể cho cảm giác chưa cao cấp. Không có các tính năng như âm thanh không gian (spatial audio).



Nếu bạn là người yêu âm nhạc với ngân sách hạn hẹp nhưng không muốn hy sinh các tính năng quan trọng, EarFun Air Pro 4+ là một sự đầu tư xứng đáng.