Ecopark - thương hiệu bất động sản của những biểu tượng

“Xô đổ” mọi kỷ lục về tòa tháp xanh của Ecopark

Chỉ trong 2 năm (2020 - 2022), Nhà sáng lập Ecopark đã phát triển thành công 16 tòa căn hộ cao tầng tại Thành phố xanh Ecopark (cách hồ Hoàn Kiếm 14km). Trong đó, có đến 3 tòa tháp liên tục phá vỡ nhiều kỷ lục như: Sol Forest, Sky Forest - 2 tòa tháp xanh top đầu thế giới; The Landmark thuộc Swan Lake Residence - phức hợp khoáng nóng cao tầng tại gia đầu tiên trên thế giới. Những công trình này không chỉ nâng tầm thương hiệu Ecopark mà còn góp phần đưa Việt Nam lọt top quốc gia có nhiều tòa tháp biểu tượng hàng đầu thế giới.

Dự án Sol Forest tại thành phố xanh Ecopark.

Thành phố xanh Ecopark (Hưng Yên) cũng đã từng vượt qua hơn 10.000 dự án bất động sản trên toàn thế giới để giành danh hiệu "Khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới". Tại Ecopark, mỗi công trình đều được tính toán tỉ mỉ, không chỉ đảm bảo thiết kế “may đo” phù hợp với từng đối tượng, nói không với “rừng bê tông”, chuyên tâm với triết lý "khi thị trường đi xây nhà thì Ecopark đi xây môi trường. Khi thị trường đi bán nhà thì Ecopark đi bán môi trường, bán thiên nhiên". Chính triết lý này đã giúp nhà sáng lập Ecopark có được niềm tin, yêu của khách hàng trong suốt thời gian qua.

Central Park Residences sẽ đưa 520 khu vườn lên cao.

Tiếp nối hành trình kiến tạo những biểu tượng, mới đây nhất, Nhà sáng lập Ecopark chính thức trình làng tòa tháp đôi Central Park Residences cao 30 tầng nổi, đưa 620 biệt thự cùng 520 khu vườn, công viên với diện tích hơn 20.000m2 lên giữa mây trời tại thành Vinh, Nghệ An. Khi hoàn thành, tòa tháp này có khả năng sẽ “xô đổ” mọi kỷ lục về tòa tháp xanh mà Ecopark đã làm trước đó.

Được biết, khu đất của Central Park Residences có diện tích gần 2ha, có thể xây dựng được 6 - 8 tòa tháp nhưng chủ đầu tư lại lựa chọn chỉ xây 2 tòa tháp. Diện tích sàn cho phép xây dựng là 250.000 m2 nhưng mật độ xây dựng của tòa tháp chỉ gần 105.000m2, chiếm khoảng 40% tổng diện tích.

“Tính về hiệu quả sử dụng đất thì phương án xây dựng trên là rất phí, tuy nhiên với 2 nguồn di sản lớn là hướng biển và dòng sông Lam thơ mộng, chúng tôi quyết định hy sinh diện tích thương phẩm, kết hợp cùng giải pháp giật tầng, đảm bảo tầm view đẹp nhất, trọn vẹn nhất dành cho cư dân. Tại Central Park Residences, không đơn thuần chỉ là nơi ở, mà đó chính là nơi người Vinh có thể tự hào về biểu tượng của những căn biệt thự lên giữa mây trời, vừa có những khu vườn xanh mát, 4 mùa nở hoa, vừa đảm bảo tầm view triệu đô, chỉ cần mở cửa là có thể chạm vào thiên nhiên mà nhà mặt đất không thể trải nghiệm được”, đại diện Nhà sáng lập Ecopark nhấn mạnh.

Mở cửa thấy thiên nhiên tại Central Park Residences.

Song song đó, hai toà tháp còn được thiết kế mở rộng tối đa về hướng Đông Nam để đón gió tươi từ sông, biển tới từng góc nhà, khắc phục tối đa thời tiết nắng nóng của miền Trung, nhất là gió Lào bỏng rát vào mùa Hè.

Central Park Residences nơi xứng đáng để trở về

Chọn phương án tòa nhà có nhiều sân vườn, nhiều ban công đồng nghĩa với việc phải tối ưu trong từng không gian, làm sao để mọi không gian đều được tiếp xúc với thiên nhiên theo đúng tinh thần của nhà sáng lập Ecopark. Vì vậy, tất cả cửa ra ban công, khu vườn tại Central Park Residence đều là cửa lùa, tạo cảm giác gần gũi nhất với thiên nhiên.

Căn hộ sử dụng kính LowE để tối ưu tầm view.

Bên cạnh đó, 100% cửa sổ cũng được thiết kế vách kính lớn, đáy thấp so với sàn, vừa đảm bảo trải nghiệm view tốt nhất, vừa tạo độ thông thoáng cho căn hộ. Tại dự án, chủ đầu tư thiết kế tối thiểu các căn hộ chính Tây. Các căn hướng Tây này đều được trang bị kính LowE theo công nghệ phủ film mỏng hiện đại, hạn chế sự trao đổi nhiệt độ bên ngoài và bên trong, giúp căn hộ mát hơn vào mùa Hè, ấm hơn vào mùa Đông.

Các phòng đều được đón gió, ánh sáng tự nhiên.

Khác với các dự án trên thị trường, 100% các phòng ngủ, phòng khách của căn hộ được chiếu sáng, thông gió tự nhiên. Cửa chính căn hộ được lắp đặt cao đến 2,4m, cao hơn 20cm so với cửa thông thường, do đó, khi mở cửa chính căn hộ, gió sẽ đối lưu và luồn được vào tất cả không gian bên trong căn hộ. Toàn bộ các căn đều được thiết kế tối ưu trên từng milimet, không có diện tích thừa. 100% các căn, phòng ngủ đều có cửa sổ full kính hoặc ban công, có tầm view đẹp, không bị view chết. Trong từng căn hộ cũng được thiết kế linh hoạt, đa dạng layout, phù hợp với nhu cầu và sở thích của mỗi chủ nhân.

Bể bơi vô cực tại dự án.

Không chỉ tỉ mỉ trong từng thiết kế, nhà sáng lập Ecopark còn chi trăm tỷ phát triển hệ tiện ích “all -in-one” chuẩn quốc tế dành cho cư dân. Đó là sảnh đón 5 sao sang trọng với lễ tân biết từ 2 thứ tiếng trở lên; là trung tâm thương mại đa tầng lớn nhất miền Trung kết hợp cùng thiên đường mua sắm - giải trí giữa công viên dài hơn 2km với hàng trăm cửa hàng, thương hiệu nổi tiếng, rạp chiếu phim ngoài trời, hay cafe, nhà hàng thượng uyển, BBQ chân mây, bể bơi vô cực điện phân muối 500m2…

Bãi đỗ xe thông minh, hiện đại đáp ứng nhu cầu cư dân.

Thêm một điểm cộng tiện ích tại Central Park Residences, lần đầu tiên xuất hiện tại thành Vinh là camera được lắp đặt khắp dự án, kết hợp cùng hệ thống FaceID và chuông hình, vừa kiểm soát an ninh tòa nhà chặt chẽ, vừa giúp chủ nhà chủ động giao tiếp được với khách đến thăm căn hộ.

Diện tích bãi đỗ xe tại dự án cũng được thiết kế nhiều hơn so với quy chuẩn xây dựng với 720 chỗ/620 căn hộ và 1000 chỗ đỗ xe máy, được kiểm soát bởi hệ thống thông minh và an toàn. Central Park Residences còn dành riêng tầng 21 làm tầng lánh nạn được bố trí các mặt nạ phòng độc đảm bảo cho số lượng thoát nạn theo quy định. Đồng thời, tòa nhà cũng trang bị đội chữa cháy cơ sở gồm bộ phận an ninh, kỹ thuật được đào tạo bài bản, tập huấn và diễn tập thường xuyên bởi Cảnh sát PCCC địa phương, đảm bảo phản ứng kịp thời và hiệu quả khi xảy ra sự cố.

Tầm view vô giá tại Central Park Residences.

Tâm huyết trong từng thiết kế, chỉn chu trong từng “đường kim mũi chỉ”, xây dựng trải nghiệm độc đáo chính là chất liệu để Central Park Residences chinh phục được thị trường, trở thành một trong những tòa tháp biểu tượng không chỉ về kiến trúc mà còn trở thành niềm tự hào của người thành Vinh, nơi xứng đáng để trở về.