Kinh tế Ecopark và FPT khởi công tổ hợp giáo dục liên cấp tại đại đô thị Eco Central Park Sáng 19/9, hệ thống trường phổ thông liên cấp FPT lần đầu tiên xuất hiện ở Nghệ An, đặt tại đại đô thị Eco Central Park của nhà sáng lập Ecopark được khởi công, đánh dấu bước phát triển mới trong phát triển hệ thống tiện ích của đại đô thị lớn bậc nhất miền Trung.



Trường mang tên Tiểu học, THCS & THPT FPT Vinh, được xây dựng tại lô đất GD-01, trên diện tích hơn 27.000m² thuộc khuôn viên phân khu The Garden, khu đô thị Eco Central Park (rộng gần 200ha, tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Nghi thức khởi công công trình Trường Tiểu học, THCS, THPT FPT Vinh.

Trường có quy mô đào tạo khoảng 2.800 học sinh từ Tiểu học, THCS, THPT; dự kiến đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027, giảng dạy giáo trình theo tiêu chuẩn chung của Hệ thống Phổ thông FPT (FPT Schools) trên toàn quốc.

Phối cảnh trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Vinh.

Ý tưởng thiết kế của trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Vinh được lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa thiên nhiên xanh khoáng đạt của Eco Central Park và không gian học tập, nhằm tạo ra một môi trường đào tạo hiện đại, năng động và sáng tạo. Bố cục tổng thể được tổ chức theo dạng hợp khối, với khối giảng đường đặt tại vị trí trung tâm, tạo nên khoảng sân trong lớn đóng vai trò như quảng trường – nơi diễn ra các hoạt động giáo dục, văn hóa ngoài trời và cũng là không gian sinh hoạt chung của toàn trường. Với thiết kế hiện đại, giàu tính nhận diện, công trình không chỉ là nơi học tập, rèn luyện của học sinh, mà còn trở thành điểm nhấn hài hòa giữa công trình và cảnh quan xanh của khu đô thị.

Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Vinh nằm giữa đại công viên xanh Eco Central Park.

Đại diện nhà sáng lập Ecopark, ông Nguyễn Đức Cảnh – Phó Tổng Giám đốc Eco Central Park cho biết: Việc phát triển hệ thống giáo dục chất lượng cao, tiệm cận tiêu chuẩn giáo dục quốc tế trở lên luôn là ưu tiên hàng đầu của chủ đầu tư Eco Central Park trên hành trình kiến tạo một biểu tượng đáng sống bậc nhất Nghệ An.

Nhà sáng lập Ecopark tin tưởng, việc đồng hành cùng hệ thống giáo dục tiên phong tại Việt Nam như Hệ thống Phổ thông FPT sẽ đem đến cho các cư dân, con em cư dân có cơ hội học tập, phát triển toàn diện và năng động, vươn tới những “đại lộ tương lai” để trở thành công dân toàn cầu. “Được xây dựng tại đại công viên xanh lớn nhất miền Trung, với cảnh quan và môi trường sống vượt trội, tôi tin rằng, mỗi ngày sinh sống, học tập tại đây sẽ là một ngày vui, trải nghiệm đáng nhớ của mỗi học sinh. Ngôi trường cũng như môi trường sống chính là cơ sở, bệ phóng để các em vươn tới thành công”, ông Cảnh nói.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT cho biết: FPT mong muốn học sinh tại đây không chỉ được tiếp thu kiến thức, mà còn được tiếp cận sớm và phát triển kỹ năng công nghệ tiên tiến qua các môn học AI, STEM, Robotics, được trải nghiệm sáng tạo, nuôi dưỡng tư duy độc lập và khả năng làm chủ tương lai.

“Cùng với việc xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao, FPT đồng hành cùng Nghệ An trong việc phát triển nguồn nhân lực số, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Chúng tôi tin tưởng rằng, Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Vinh sẽ trở thành môi trường giáo dục tiên tiến, mang lại những trải nghiệm khác biệt, góp phần nuôi dưỡng thế hệ học sinh đủ năng lực hội nhập toàn cầu, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, ông Tùng nói thêm.

Một góc đại đô thị Eco Central Park - nơi đặt trường liên cấp FPT Vinh.

Nhà sáng lập Ecopark và FPT cùng tin tưởng, sau khi hoàn thiện, Trường Tiểu học, THCS, THPT FPT Vinh sẽ là nơi góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đóng góp vào sự phát triển nhân lực số, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và kinh tế tri thức tại Nghệ An.

Những căn nhà đầy hoa, trước nhà phủ bóng cây xanh tại Eco Central Park.

Nhà sáng lập Ecopark là chủ đầu tư phát triển bất động sản xanh, bền vững tiên phong tại Việt Nam, trong đó có đại công viên xanh Eco Central Park. Chú trọng phát triển giáo dục, cùng với hệ thống trường liên cấp, Eco Central Park phát triển riêng phân khu The Campus.

The Campus có vị trí cửa ngõ kết nối toàn bộ đại đô thị Eco Central Park với các phường trung tâm Nghệ An thông qua Đại lộ Nguyễn Sỹ Sách (70m), đại lộ Âu Cơ (34m), trực diện Quảng trường Ánh Sáng (3.5ha) cùng hàng loạt tiện ích thương mại, dịch vụ, giáo dục toàn diện, giúp The Campus trở thành nơi mở ra cánh cửa kết nối tương lai cho những gia đình đang đầu tư vào thế hệ trẻ tại Nghệ An.

Một tiết học STEM của học sinh FPT Schools.

Thành lập vào năm 2013, FPT Schools là hệ thống giáo dục chất lượng cao của Tập đoàn FPT gồm 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Hệ thống hiện diện tại nhiều tỉnh, thành lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Huế, Gia Lai, Cần Thơ,… và dự kiến tiếp tục mở rộng trên cả nước trong thời gian tới.

Trẻ học tập rèn luyện trong môi trường năng động, sáng tạo.

FPT Schools triển khai chương trình học theo chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp với chương trình đào tạo tăng cường tập trung vào 3 trụ cột khác biệt: Chương trình Công nghệ, Chương trình tiếng Anh và năng lực toàn cầu, cùng Chương trình phát triển cá nhân.

Với thông điệp “Trải nghiệm để trưởng thành”, FPT Schools mang đến môi trường giáo dục chất lượng cao, giúp học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, năng lực công nghệ, kỹ năng sáng tạo và tư duy độc lập. Học sinh FPT Schools được tạo điều kiện thuận lợi để học tập vượt trội, tiếp cận công nghệ tiên tiến, gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc, vững vàng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số.