Ecovacs Deebot X11 Omnicyclone: sạc GaN, ít bảo trì X11 Omnicyclone bỏ túi bụi để chuyển sang bình chứa hình trụ và trang bị sạc nhanh GaN, giúp nạp 7-10% mỗi lần ghé trạm. Máy đạt lực hút tối đa 19,500Pa với BLAST vận hành êm, cải thiện làm sạch sát tường bằng TrueEdge 3.0 và leo bậc tới 4cm.

Ecovacs Deebot X11 Omnicyclone nhắm thẳng vào hai điểm đau cố hữu của robot hút bụi lau nhà: chi phí thay túi bụi và thời gian chờ sạc giữa chừng. Thiết kế bình chứa bụi không túi cùng cơ chế sạc nhanh GaN giúp thiết bị giảm đáng kể nhu cầu bảo trì và gần như không bị gián đoạn trong các phiên làm sạch kéo dài. Với lực hút tối đa 19,500Pa, khả năng bám mép TrueEdge 3.0, leo bậc tới 4cm và một đế làm sạch lau bằng nước nóng, X11 thể hiện cách tiếp cận thiên về hiệu suất bền bỉ, ít chạm tay của người dùng. Sản phẩm có giá $1,499.

Trạm sạc kiêm làm sạch giúp X11 tự rửa, sấy lau và nạp thêm pin trong các điểm dừng ngắn.

Bên trong X11: cụm chổi, TrueEdge 3.0 và nhận diện AIVI 3D 3.0

Ở mức cấu trúc, X11 sử dụng một con lăn nylon dạng đệm khí kết hợp công nghệ TrueEdge 3.0, cho phép cụm lau mở rộng theo phương ngang để chạm sát chân tường và những vùng mà robot tròn thường bỏ sót. Phần hút bụi dùng con lăn chống rối, trong khi chổi cạnh được thiết kế mới (không vươn ra như X8 Pro Omni) nhưng vẫn bao phủ tốt hơn khu vực rìa.

Khung máy dạng tròn đi cùng hệ thống cảm biến và quét vật thể dày đặc ở mặt trước và hai bên. AIVI 3D 3.0 hỗ trợ phát hiện vật cản và lập kế hoạch đường đi, giảm tình trạng mắc kẹt và tối ưu quãng đường di chuyển. Cổng nước và điểm tiếp xúc sạc nằm phía sau thân robot.

TrueEdge 3.0 mở rộng bề mặt lau theo phương ngang, giúp sát tường hơn và hạn chế vệt sọc.

Vượt cản cao hơn nhờ cơ cấu đòn bẩy

X11 cải tiến khả năng leo ngưỡng, cho phép vượt rào tới 4cm theo công bố của Ecovacs. Cơ chế dùng đòn bẩy đơn giản thay vì thêm mô tơ phụ, giúp hạn chế điểm hỏng vặt. Trong điều kiện sử dụng gia đình, robot không bị kẹt ở các bậc chuyển sàn nếu khu vực đã được bản đồ hóa đúng trong ứng dụng.

Bảo trì tối giản: chổi chống rối, chậu rửa nóng, bình chứa không túi

Với tóc và lông thú, con lăn của X11 cuộn và giữ tốt hơn, ổ trục chổi hiếm khi cần tháo vệ sinh. Cụm lau được trạm gốc rửa và sấy định kỳ; khay rửa mới có cơ chế ép áp lực kết hợp nước nóng để tăng ma sát làm sạch, giúp người dùng không cần tháo miếng lau đem giặt.

Nước sạch và nước bẩn vẫn cần người dùng châm và xả. Ở mức nước 35/50 và chạy gần như mỗi ngày cho toàn bộ nhà, bình nước sạch thường cần bổ sung khoảng mỗi tuần. Về bụi, Ecovacs loại bỏ túi dùng một lần và thay bằng bình hình trụ kiểu máy cầm tay đời mới; người dùng chỉ việc nhấc bình, mở nắp và đổ vào thùng rác. Một vài màng lọc có thể tháo ra rửa sau thời gian dài sử dụng. Không còn túi bụi đồng nghĩa không phát sinh chi phí tiêu hao định kỳ, trừ khi người dùng muốn sử dụng dung dịch lau chuyên dụng của X11.

Bình chứa bụi dạng trụ thay thế túi dùng một lần, giảm chi phí vận hành và thời gian thay thế.

Hiệu năng thực tế: BLAST yên tĩnh, ứng dụng linh hoạt

X11 nâng cấp giao diện ứng dụng, cho phép xem nhật ký tốt hơn và chỉnh nhiệm vụ khi máy đang chạy, như bỏ qua phòng hoặc thêm khu vực cần làm. Ở thực tế, vệt lau giảm nhờ con lăn lau cải tiến và TrueEdge 3.0 phủ sát chân tường; mép lau có bánh xe nhỏ để lướt dọc tường mà không làm xước.

Chế độ BLAST giúp giảm tiếng ồn trong khi vẫn giữ lực hút cao, tối đa 19,500Pa. Mức ồn chưa đủ để xem phim thoải mái khi máy hoạt động ngay bên cạnh, nhưng yên tĩnh hơn rõ rệt khi ở phòng khác.

Sạc nhanh GaN: ít dừng, gần như chạy một mạch

Đáng chú ý, đế sạc của X11 sử dụng sạc nhanh GaN. Mỗi lần robot về trạm để xả bụi hoặc rửa lau, máy tranh thủ nạp thêm 7-10% trước khi quay lại. Với các phiên vệ sinh toàn nhà kéo dài 2–3 giờ, việc nạp ngắn này giúp máy hiếm khi phải dừng lâu để sạc, giảm đáng kể thời gian chết và hạn chế thông báo “đang về sạc” từng thấy ở các thế hệ trước.

Sạc nhanh GaN bổ sung 7-10% mỗi điểm dừng ngắn, giúp duy trì tiến độ làm sạch liên tục.

Thông số và tính năng chính

Mục Chi tiết Lực hút tối đa 19,500Pa Làm sạch mép TrueEdge 3.0, mép lau có bánh xe lướt sát tường Nhận diện vật cản AIVI 3D 3.0, cảm biến ở mặt trước và hai bên Vượt cản Tối đa 4cm, cơ cấu đòn bẩy Sạc Sạc nhanh GaN, nạp 7-10% trong mỗi điểm dừng Xử lý bụi Bình chứa hình trụ, không dùng túi, màng lọc có thể rửa Chăm sóc lau Rửa bằng nước nóng, ép áp lực và sấy khô tại trạm Ứng dụng Thay đổi nhiệm vụ khi đang chạy, nhật ký chi tiết, bỏ qua hoặc thêm khu vực Tương thích nhà thông minh Matter, trợ lý AI tích hợp cho vận hành tự động Giá $1,499

Điểm mạnh kỹ thuật

Giảm chi phí tiêu hao: bỏ túi bụi, bình chứa đổ trực tiếp, màng lọc rửa được.

Thời gian chết thấp: sạc nhanh GaN bổ sung 7-10% mỗi lần ghé trạm, duy trì nhịp làm việc.

Làm sạch sát mép: TrueEdge 3.0 mở rộng vùng lau, hạn chế vệt và điểm sót.

Độ ồn dễ chịu hơn: BLAST giữ lực hút cao trong khi âm thanh bớt khó chịu.

Vượt cản tốt: xử lý bậc chuyển sàn đến 4cm ít bị kẹt hơn so với các phiên bản trước.

Hạn chế và lưu ý

Chổi cạnh không vươn dài như X8 Pro Omni, thay vào đó là thiết kế mới để bù độ bao phủ.

Bình nước cần châm và xả; với mức nước 35/50 và chạy hằng ngày, thường khoảng mỗi tuần phải châm.

Bình chứa bụi có thể cần đổ thường xuyên hơn so với chu kỳ thay túi ở thiết kế dùng túi, đổi lại không phát sinh chi phí túi.

Mức giá cao do định vị flagship, phù hợp khi đề cao vận hành ít chạm tay.

So sánh và hướng phát triển

So với mô hình dùng túi bụi phải thay định kỳ, cách tiếp cận bình chứa hình trụ của X11 cắt giảm đáng kể vật tư tiêu hao và công đoạn thay thế. Ở bài toán thời gian chết, sạc nhanh GaN cho thấy lợi thế rõ khi mỗi điểm dừng đều là một lần nạp ngắn, giúp robot hoàn tất phiên làm việc dài như một mạch. Ở bài toán làm sạch mép, X11 chọn giải pháp mở rộng bề mặt lau bằng TrueEdge 3.0 thay vì chỉ trông vào chổi cạnh vươn dài.

Xu hướng hợp nhất sạc nhanh tại đế, tự động rửa sấy lau và tối giản vật tư tiêu hao nhiều khả năng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh ở các thế hệ sau. Với X11 Omnicyclone, Ecovacs đã ghép ba yếu tố này thành một hệ thống nhất quán, tối ưu cho trải nghiệm “ít chạm tay” mà nhiều người dùng mong muốn.