Ecovacs X8 Pro Omni: Công nghệ nào giúp làm sạch mọi góc nhà? Với công nghệ TrueEdge 2.0, Ecovacs X8 Pro Omni giải quyết triệt để vấn đề làm sạch cạnh tường và góc khuất, một thách thức lớn đối với nhiều robot hút bụi hiện nay.

Bước tiến mới trong công nghệ làm sạch tự động

Ecovacs X8 Pro Omni đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực robot hút bụi, giải quyết hiệu quả một trong những điểm yếu cố hữu của các thiết bị hình tròn: khả năng làm sạch các góc và cạnh tường. Thay vì chỉ dựa vào lực hút và chổi quét phụ, mẫu robot này tích hợp các công nghệ cơ khí và cảm biến tiên tiến để chủ động tiếp cận những khu vực khó nhất, mang lại hiệu quả làm sạch toàn diện hơn.

Giải mã công nghệ cốt lõi TrueEdge 2.0

Công nghệ TrueEdge 2.0 là nền tảng tạo nên sự khác biệt cho X8 Pro Omni, bao gồm hai cơ chế hoạt động song song để tối ưu hóa việc làm sạch các khu vực rìa. Đây là một giải pháp kỹ thuật phức tạp, kết hợp cả phần cứng và phần mềm nhận dạng không gian.

Chổi cạnh có thể vươn dài

Đầu tiên là hệ thống chổi cạnh được gắn trên một cánh tay cơ khí có khả năng tự động vươn ra khi robot phát hiện góc tường. Cảm biến LiDAR và AIVI 3D 3.0 sẽ quét và nhận diện cấu trúc phòng, khi xác định được một góc 90 độ, cánh tay sẽ mở rộng, đưa chổi quét sâu vào bên trong để lùa bụi bẩn ra ngoài. Cơ chế này giúp khắc phục hạn chế về hình dạng tròn của robot.

Giẻ lau trượt linh hoạt

Thành phần thứ hai và cũng là điểm nổi bật nhất là giẻ lau dạng trục lăn có thể trượt ngang. Khi robot di chuyển dọc theo chân tường hoặc xung quanh các vật thể như chân bàn, chân ghế, động cơ bên trong sẽ đẩy toàn bộ trục lau dịch chuyển ra phía ngoài, áp sát vào mép sàn. Điều này đảm bảo không có một dải sàn khô nào bị bỏ sót, một vấn đề thường gặp ở các robot có giẻ lau cố định ở trung tâm.

Hệ thống cảm biến và hiệu suất hút mạnh mẽ

Bên cạnh TrueEdge 2.0, hiệu suất của X8 Pro Omni còn được củng cố bởi hệ thống cảm biến AIVI 3D 3.0. Sử dụng công nghệ LiDAR, robot có khả năng lập bản đồ không gian chính xác, nhận diện và né tránh các vật cản nhỏ như đồ chơi trẻ em hay dây điện. Đáng chú ý, cảm biến còn có thể phát hiện các vết bẩn cứng đầu thông qua sự thay đổi màu sắc trên sàn, từ đó tự động quay lại lau nhiều lần để đảm bảo sạch hoàn toàn.

Về khả năng hút, thiết bị sở hữu lực hút lên đến 18.000 Pa, đủ sức xử lý các loại bụi bẩn từ bụi mịn đến lông thú cưng. Chổi chính là sự kết hợp giữa lông cứng và dải silicon, được thiết kế để chống rối tóc và lông, giảm thiểu công sức bảo trì cho người dùng.

Trạm sạc đa năng và các tính năng thông minh

Trạm sạc đi kèm không chỉ là nơi sạc pin mà còn là một trung tâm xử lý hoàn chỉnh. Nó tự động hút rác từ robot vào túi chứa bụi, giặt giẻ lau bằng nước nóng và sấy khô bằng khí nóng để ngăn ngừa nấm mốc và mùi hôi. Trạm có hai bình chứa nước riêng biệt cho nước sạch và nước bẩn. Một nhược điểm nhỏ được ghi nhận là đôi khi có một luồng khí mùi nước bẩn nhẹ thoát ra trong quá trình trạm xả nước từ robot, tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến hiệu suất chung.

Tích hợp ứng dụng và nền tảng Matter

Ứng dụng Ecovacs cho phép người dùng tùy chỉnh sâu các chế độ làm sạch, từ việc chọn chỉ hút, chỉ lau, hoặc kết hợp cả hai, đến việc điều chỉnh lực hút và lượng nước cho từng phòng cụ thể. Việc hỗ trợ nền tảng Matter cũng là một điểm cộng, giúp robot kết nối và hoạt động mượt mà hơn trong các hệ sinh thái nhà thông minh như Google Home, cho phép điều khiển bằng giọng nói một cách chi tiết và chính xác hơn.

Đánh giá tổng quan

Ecovacs X8 Pro Omni là một thiết bị làm sạch thông minh và hiệu quả, đặc biệt nổi bật với công nghệ TrueEdge 2.0. Sự kết hợp giữa khả năng làm sạch góc cạnh vượt trội, lực hút mạnh mẽ, hệ thống cảm biến tinh vi và trạm sạc tự động toàn diện đã tạo nên một giải pháp dọn dẹp gần như không cần can thiệp. Mặc dù có mức giá cao, đây là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai tìm kiếm hiệu quả làm sạch tối đa và sự tiện lợi trong việc duy trì không gian sống.