Edin Terzic: bậc thầy Dortmund và nghệ thuật tạo siêu sao Từ trợ lý West Ham đến kiến trúc sư Dortmund, Edin Terzic mài giũa Bellingham, Haaland, Sancho thành siêu sao và đưa đội vào chung kết Champions League 2024.

Edin Terzic được nhớ đến không chỉ bởi một chiếc Cúp Quốc gia Đức và hành trình vào chung kết Champions League, mà còn bởi cách ông biến Jude Bellingham, Erling Haaland và Jadon Sancho thành phiên bản tốt nhất của chính họ. Ở tuổi 42, con đường từ trợ lý cho Slaven Bilic tại West Ham đến ghế HLV trưởng Borussia Dortmund cho thấy một nhà cầm quân hiện đại, đặt con người làm trung tâm và biết cách khơi mở tiềm năng.

Edin Terzic có quãng thời gian đáng nhớ tại Dortmund

Dấu ấn Dortmund: danh hiệu, cuộc đua vô địch và chung kết châu Âu

Thành công của Terzic được định hình qua các cột mốc rõ ràng: Cúp Quốc gia Đức 2021, cuộc đua Bundesliga 2022/2023 kết thúc đầy tiếc nuối khi Dortmund chỉ kém Bayern Munich vì hiệu số, và đỉnh cao là chung kết Champions League 2023/2024. Trên hành trình đó, Dortmund vượt qua những đối thủ được đánh giá cao hơn như PSG và Atletico Madrid, cho thấy năng lực tổ chức và điều hành đội bóng của ông.

Terzic chia tay Dortmund sau trận chung kết Champions League 2023/2024

Công thức cho những Quả bóng vàng tương lai

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền, Terzic đúc kết khác biệt cá nhân của các học trò siêu sao: “Tất cả những cầu thủ đó đều có thể giành Quả bóng vàng trong tương lai. Ngay cả Jadon... Tôi đang nói về tài năng và tiềm năng.” Và ông đi đến điểm mấu chốt: “Sự khác biệt là: Erling sẽ đạt đến đẳng cấp đó nếu cậu ấy giữ được sự khao khát, Jadon Sancho sẽ chỉ đạt đến đẳng cấp đó nếu cậu ấy giữ được nụ cười trên môi, và Jude cần phải có cả hai.”

Bellingham, Haaland và Sancho - bộ ba siêu sao đã được mài giũa dưới bàn tay của Edin Terzic.

Jude Bellingham: nuôi dưỡng thủ lĩnh tuổi 19

Khi Bellingham đến Dortmund ở tuổi 17, Terzic đóng vai “người anh lớn”: “Tôi đã nói với cậu ấy rằng có thể tôi sẽ không ở đây khi cậu ấy vô địch Champions League, nhưng tôi sẽ ở đây khi cậu ấy giành danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp. Và chúng tôi đã làm được điều đó với Cúp Quốc gia Đức.” Để Jude trưởng thành từ khát khao chiến thắng thành phẩm chất lãnh đạo, Terzic trao băng đội trưởng khi cậu mới 19 tuổi – một quyết định phản chiếu niềm tin và trách nhiệm.

Erling Haaland: duy trì khao khát

Với Haaland, chìa khóa theo Terzic là giữ lửa. Mấu chốt của ông nằm ở việc bảo vệ động lực bên trong – “sự khao khát” – thứ định vị Haaland trên quỹ đạo vươn tới đẳng cấp cao nhất.

Jadon Sancho: đánh thức niềm vui chơi bóng

Sancho là tài năng giàu cảm xúc. Terzic chủ động “mềm hóa” các yêu cầu ngoài sân: không quá khắt khe về giờ giấc miễn là kỷ luật chung được đảm bảo. “Trên sân, tôi muốn đánh thức niềm vui chơi bóng như một đứa trẻ trong Jadon, còn ngoài sân, tôi giúp cậu ấy giữ sự chuyên nghiệp của một vận động viên,” ông nói. Đó là cách để nụ cười – động lực tối thượng của Sancho – luôn hiện diện.

Terzic luôn có một mối quan hệ gần gũi và thấu hiểu với các học trò của mình.

Nghệ thuật quản trị con người: cá nhân hóa để tối ưu tập thể

Triết lý của Terzic xuất phát từ một nguyên tắc: “Nếu bạn muốn nhận được điều gì đó đặc biệt từ các cầu thủ, bạn cần phải cho họ một điều gì đó đặc biệt ở ngoài sân cỏ.” Ông đối xử với mỗi cầu thủ như một cá thể, linh hoạt vai trò của bản thân: “Đôi khi bạn là một người anh, đôi khi là một người cha, đôi khi bạn phải là một luật sư và đôi khi là thẩm phán. Điều tôi không muốn trở thành là biến mình thành cảnh sát suốt ngày.”

Cá nhân hóa không đồng nghĩa buông lỏng. Terzic nhấn mạnh kỷ luật: “Điều duy nhất mà các cầu thủ ghét hơn cả các quy tắc, đó là khi không có quy tắc nào cả.” Sự nhất quán này là nền tảng giúp một tập thể không được đánh giá quá cao vẫn tiến xa ở châu Âu.

Hành trình từ West Ham và bước ngoặt kế tiếp

Trước Dortmund, Terzic làm trợ lý cho Slaven Bilic tại West Ham và từng làm việc với một Declan Rice trẻ tuổi. Sau khi đưa Dortmund đến chung kết Champions League 2023/2024, ông quyết định từ chức: “Tôi tin rằng mình đã đưa Dortmund đi xa nhất có thể và muốn một thử thách mới.”

Với khả năng nói tiếng Anh trôi chảy và tấm bằng HLV chuyên nghiệp do LĐBĐ Anh cấp, Terzic là ứng viên sáng giá cho các dự án tham vọng. Ông dành thời gian gặp gỡ HLV đồng nghiệp, trau dồi ý tưởng, không vội vàng: “Quốc gia hay tên tuổi của CLB không quan trọng, quan trọng là đó phải là một dự án chung mà tất cả chúng ta đều muốn cùng nhau thực hiện.”

Thống kê và cột mốc sự nghiệp tiêu biểu