Pháp luật Em gái kéo chị vào đường dây buôn gần 5kg ma túy Trần Thị Kính đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua gần 5kg ma túy bán cho khách. Người phụ nữ này đã rủ chị gái cùng tham gia vào đường dây phạm tội.

Ngày 13/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Kính (50 tuổi), trú xã Quế Phong và Trần Thị Lan (63 tuổi), trú xã Đức Châu (Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bị cáo Nguyễn Thị Truyền (67 tuổi, trú xã Quế Phong) bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Trong vụ án này bị cáo Lan và Kính là chị em ruột.

Theo hồ sơ vụ án, thông qua việc buôn bán phế liệu, Kính quen biết người đàn ông tên Đạt (không rõ lai lịch). Tháng 11/2023, Kính liên lạc với Đạt trao đổi về việc mua bán ma túy.

Ba bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ.

Theo đó, Kính sẽ mua ma túy từ huyện Quế Phong (cũ) đưa về huyện Diễn Châu (cũ) cho chị gái Trần Thị Lan cất giấu rồi bán cho Đạt, mỗi bánh giá 60 triệu đồng.

Để có “hàng” bán, Kính đặt mua của một người đàn ông không rõ lai lịch ở huyện Quế Phong (cũ) gần 5kg ma túy Methamphetamine với số tiền 106 triệu đồng.

Trần Thị Kính không thực hiện hành vi phạm pháp một mình mà rủ chị gái Trần Thị Lan cùng tham gia. Kính nhờ chị gái nhận ma túy rồi cất giấu giúp mình.

Trưa 2/2/2024, khi bên bán gọi điện giao ma túy, Kính đã nhờ Nguyễn Thị Truyền đi nhận hộ một bì hàng. Khi đến nơi, dù biết bên trong bao bì là ma túy nhưng Truyền vẫn đồng ý vận chuyển vì hám lợi.

Khoảng 17h cùng ngày, khi Truyền giao ma túy cho Lan cất giấu thì bị công an phát hiện, bắt quả tang. Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan chức năng bắt giữ Trần Thị Kính.

Cơ quan điều tra xác định, Kính và Lan phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán gần 5kg ma túy, Truyền phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển trái phép gần 5kg ma túy.

Tại phiên tòa, lúc đầu các bị cáo không thừa nhận hành vi mua bán, vận chuyển ma túy. Các bị cáo khai không biết bên trong bao bì chứa ma túy. Trước đó, quá trình điều tra, các bị can đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau một hồi quanh co, bị cáo Lan và Truyền thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn hối lỗi.

Sau quá trình xét xử, HĐXX quyết định nghị án kéo dài.