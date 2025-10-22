Em Kim - Hương Ly ngược dòng 16-14, vô địch đôi nữ Tập 7 ngày/tuần, có hôm tới 16 tiếng, Em Kim cùng Hương Ly lội ngược dòng từ 12-14 lên 16-14 để đăng quang đôi nữ semi-pro tại VITAMIN NETWORK OPEN lần II, nhận 16.000.000 đ.

Đỉnh điểm kịch tính đến ở thời khắc tỷ số 12-14. Trước bờ vực thất bại, bộ đôi Em Kim (Hoàng Kim) - Hương Ly ghi liền 4 điểm để thắng 16-14, khép lại trận chung kết đôi nữ semi-pro tại VITAMIN NETWORK OPEN lần thứ II tranh Cúp CURADOL bằng một màn ngược dòng giàu cảm xúc. Chiếc cúp và phần thưởng 16.000.000 đ không chỉ là phần thưởng cụ thể, mà còn là lời đáp trả rõ ràng nhất cho mọi hoài nghi quanh Em Kim.

Hot girl “vén váy” cùng Hương Ly giành chức vô địch đôi nữ semi-pro tại giải VITAMIN NETWORK OPEN lần II

Diễn biến: Từ 12-14 đến 16-14

Trận chung kết khởi đầu cân bằng trước khi nghiêng lợi thế cho đối thủ ở thời điểm 12-14. Tuy nhiên, Em Kim - Hương Ly giữ nhịp, hạn chế sai số và chắt chiu cơ hội để ghi chuỗi điểm quyết định, qua đó thắng 16-14. Kết cục phản ánh bản lĩnh trong các pha bóng then chốt – nơi áp lực và sự tỉnh táo định đoạt kết quả.

Nền tảng thể lực và sự chuyển mình

Đằng sau bước ngoặt trên sân là một quy trình rèn luyện dày đặc. Em Kim chia sẻ: “Bây giờ, mình tập 7 ngày/tuần luôn, hôm đánh nhiều nhất là 16 tiếng liên tục, tất nhiên sẽ có khoảng nghỉ nhé. Vì mình định hướng theo bán chuyên, nên việc tập đều đặn là điều rất quan trọng, và mình cũng thuê huấn luyện viên để chuyên nghiệp, nghiêm túc với đam mê này nhất có thể”.

Từ nền tảng thể thao đa dạng (tennis, chạy bộ, golf) đến pickleball, cô cho biết sự thay đổi thể chất đến nhanh ngoài dự liệu: “Không giấu gì mọi người, trước khi chơi pickleball, mình nặng gần 70kg, nhưng chỉ sau 3 tháng tập đều, mình giảm xuống còn 52kg. Mình lấy lại được vóc dáng và sự tự tin… Cơ thể mình cũng trở nên khỏe khoắn, năng động hơn”.

Minh họa môn pickleball

Tranh cãi và lời đáp trên sân

Trước khi đăng quang, Em Kim từng đối diện tranh cãi về phong cách thi đấu với trang phục cá tính “vén váy”. Khi bị mỉa mai là “chơi hình ảnh”, cô đáp lại: “Gọi được giải 3 rồi nhé bạn ơi”, nhấn mạnh sự nghiêm túc trong tập luyện và lựa chọn outfit vì sự thoải mái thi đấu.

Em Kim từng gây tranh cãi vì phong cách thi đấu gợi cảm

Danh hiệu đôi nữ semi-pro tại VITAMIN NETWORK OPEN lần II vì thế trở thành cột mốc, đánh dấu bước chuyển từ hình ảnh “thi đấu phong trào” sang vận động viên hướng bán chuyên, có khối lượng tập luyện và sự đầu tư bài bản với huấn luyện viên.

Thống kê quan trọng

Chỉ số Giá trị Tỷ số chung kết 16-14 (ngược dòng từ 12-14) Nội dung Đôi nữ semi-pro Giải đấu VITAMIN NETWORK OPEN lần II – Cúp CURADOL Phần thưởng 16.000.000 đ + Cúp Lịch tập luyện 7 ngày/tuần; có hôm tới 16 tiếng (có nghỉ) Thay đổi cân nặng ~70 kg xuống 52 kg trong 3 tháng (theo chia sẻ)

Tác động: Từ câu chuyện cá nhân đến làn sóng phong trào

Chiến thắng giúp củng cố hình ảnh một vận động viên trẻ theo đuổi con đường bán chuyên bằng kỷ luật và định hướng rõ ràng. Trong bối cảnh pickleball đang thu hút sự quan tâm, thông tin Việt Nam là một trong hơn 60 quốc gia dự Pickleball World Cup 2025 (từ 27/10 đến 2/11/2025 tại Florida, Mỹ) càng làm cộng đồng sôi động, mở rộng nền tảng cho những câu chuyện nỗ lực và trưởng thành như của Em Kim.

Những ngôi sao nào sẽ đại diện Việt Nam tham dự Pickleball World Cup 2025?

Ý nghĩa

Tỷ số 16-14 sau khi bị dẫn 12-14 là cột mốc nói lên nhiều điều: độ bền tâm lý, sự sẵn sàng cho các pha bóng quyết định và hành trình tái định vị bản thân của Em Kim – từ tâm điểm tranh cãi tới nhà vô địch trên sân.