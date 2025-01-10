EU thực hiện bước đi cụ thể chưa từng có nhằm củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine

Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, nếu tiếp tục tin rằng Ukraine là tuyến phòng thủ đầu tiên của mình, EU cần phải tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev.

Ảnh minh hoạ: Bộ Quốc phòng Ukraine/X

Kênh TVP World của Ba Lan tối 30/9, theo giờ địa phương, dẫn tuyên bố cùng ngày của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) cam kết cung cấp 2 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine phát triển thiết bị bay không người lái, trong bối cảnh khối này đang tăng cường năng lực chiến trường của Kiev bằng các hệ thống hàng không không người lái.

Phát biểu tại Brussels (Bỉ) hôm 30/9 cùng với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, bà von der Leyen mô tả cam kết này là bước đi cụ thể nhất từ trước đến nay của EU nhằm củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine.

Phát biểu với các phóng viên, bà von der Leyen nói: “Chúng ta cần cung cấp sự hỗ trợ về quân sự cho Ukraine. Nếu chúng ta tiếp tục tin rằng Ukraine là tuyến phòng thủ đầu tiên của mình, chúng ta phải tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết thêm rằng EU và Ukraine đã đạt được thỏa thuận rằng 2 tỷ euro sẽ được phân bổ ngay lập tức cho lĩnh vực thiết bị bay không người lái.

“Điều này cho phép Ukraine mở rộng quy mô và phát huy toàn bộ năng lực, đồng thời tất nhiên cũng cho phép EU hưởng lợi từ công nghệ này”, bà von der Leyen nói.

Theo TVP World, công nghệ tác chiến bằng thiết bị bay không người lái đã trở thành một đặc điểm then chốt của cuộc xung đột Nga-Ukraine kể từ khi Moskva (Moscow) triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Ukraine đã sử dụng thiết bị bay không người lái rộng rãi như một loại vũ khí chiến trường để tấn công các vị trí và cơ sở hạ tầng của Liên bang Nga ở sâu sau chiến tuyến, cũng như để bảo vệ các thành phố trước những đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái từ Liên bang Nga.

Kết quả là con số 0, thiết bị bay không người lái đã được Ukraine xây dựng thành ngành công nghiệp có uy tín và đáng kể.

Thậm chí, nước này còn đề nghị chia sẻ kinh nghiệm giúp ngăn chặn các vụ xâm phạm bằng thiết bị bay không người lái được cho là của Liên bang Nga vào không phận các nước dọc sườn phía Đông NATO, trong đó có cả Ba Lan.

Sườn phía Đông của châu Âu

Bà von der Leyen cũng nhấn mạnh châu Âu cần phải củng cố ngành công nghiệp quốc phòng trong bối cảnh phải đối mặt với mối đe dọa thường trực từ Liên bang Nga, đồng thời cho rằng EU “cần những năng lực có thể phối hợp tác chiến”.

Bà von der Leyen nói: “Châu Âu phải đưa ra một phản ứng mạnh mẽ và thống nhất trước các vụ xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga tại biên giới của chúng ta, và đó là lý do chúng tôi sẽ đề xuất các hành động khẩn cấp nhằm tạo ra bức tường chống thiết bị bay không người lái như một phần trong hệ thống giám sát sườn phía Đông”.

TVP World cho biết EU đã bắt đầu triển khai kế hoạch xây dựng “bức tường chống thiết bị bay không người lái” để bảo vệ bầu trời châu Âu trước các vụ xâm nhập của thiết bị bay không người lái được cho là từ Liên bang Nga, cùng với một loạt biện pháp rộng lớn hơn nhằm bảo đảm an ninh cho sườn phía Đông của “lục địa già”.

Sáng kiến xây dựng “bức tường chống thiết bị bay không người lái” được đưa ra sau vụ vi phạm chưa từng có đối với không phận Ba Lan vào đêm 9, rạng sáng 10/9, khi có khoảng 20 thiết bị bay không người lái được cho là của Liên bang Nga xâm nhập bầu trời nước này, buộc NATO phải khởi động Chiến dịch Eastern Sentry mới.

Trong những tuần tiếp theo, Romania, Estonia và Đan Mạch, tất cả đều là thành viên NATO, cũng báo cáo không phận của mình bị máy bay Nga xâm phạm.

Phát biểu cùng bà von der Leyen, Tổng Thư ký NATO đã ủng hộ sáng kiến “bức tường chống thiết bị bay không người lái”, gọi đây là biện pháp “kịp thời và cần thiết”.