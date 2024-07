Thể thao Euro 2024: Đêm bi kịch của 'cửa dưới' Đội tuyển Pháp và Đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng để ghi tên vào tứ kết. Đây đều là những chiến thắng vất vả và mang đến nhiều nghiệt ngã cho các đội bại trận.

Nghiệt ngã Slovenia

Đội tuyển Slovenia giống như 1 lô cốt bất khả xâm phạm ở giải đấu năm nay. Dưới sự chỉ đạo của đội trưởng Jan Oblak, đội tuyển Slovenia chỉ phải chịu duy nhất 1 bàn thua sau 4 trận đấu. Ấy vậy mà, đoàn quân của huấn luyện viên Matjaž Kek vẫn phải kết thúc hành trình tại giải đấu năm nay sau loạt đá 11m cân não.

Thủ thành Diogo Costa góp công rất lớn trong chiến thắng của Đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: UEFA

Thủ thành Diogo Costa đã sửa chữa những sai lầm cho các đồng đội để giúp Đội tuyển Bồ Đào Nha ghi tên mình vào tứ kết. Đó là pha sút Penalty hỏng của ngôi sao Cristiano Ronaldo ở phút thứ 105 hay pha trượt chân của trung vệ Pepe tạo điều kiện cho Benjamin Šeško có cơ hội thuận lợi để kết liễu trận đấu ở phút thứ 115.

Có thể nói, đây là 1 cái kết đầy nghiệt ngã cho Đội tuyển Slovenia. Nhưng họ có quyền tự hào với những màn trình diễn xuất sắc tại giải đấu năm nay.

Đội tuyển Pháp may mắn?

Sở hữu hàng công với rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Đó là Kylian Mbappé, Antoine Griezmann hay Ousmane Dembélé. Nhưng Đội tuyển Pháp đã lọt vào vòng tứ kết với chỉ vỏn vẹn 1 bàn thắng "được ghi". Và bàn thắng đó cũng chỉ được ghi trên chấm 11m nhờ công của tiền đạo Kylian Mbappé.

May mắn đang đồng hành cùng Đội tuyển Pháp ở giải đấu năm nay. Ảnh: UEFA

Hai bàn thắng còn lại của đoàn quân huấn luyện viên Didier Deschamps đều do các hậu vệ đối thủ phản lưới nhà. Trớ trêu thay, đây đều là 2 bàn thắng này giúp cho Đội tuyển Pháp có 2 chiến thắng tại giải năm nay. Có thể nói, những Chú Gà Trống Gô-loa đang gặp rất nhiều may mắn tại giải đấu năm nay. Và may mắn thường đồng hành với những nhà vô địch?

Cristiano Ronaldo vẫn tịt ngòi

Chưa bao giờ tại các giải đấu lớn, ngôi sao Cristiano Ronaldo lại tịt ngòi lâu đến thế. Ở trận đấu vừa qua, ngôi sao đang thi đấu cho Câu lạc bộ Al-Nassr đã tung ra tổng cộng 8 cú sút. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa thể giúp anh có được bàn thắng tại giải đấu năm nay.

Ngôi sao Cristiano Ronaldo vẫn chưa thể có được bàn thắng ở giải đấu năm nay. Ảnh: UEFA

Ngay cả khi có cơ hội thuận lợi trên chấm 11m, Cristiano Ronaldo vẫn không thể đánh bại thủ thành Jan Oblak. May thay, người đồng đội Diogo Costa đã sửa sai cho anh khi đẩy được 3 quả đá 11m trong loạt đá luân lưu cân não để đưa Đội tuyển Bồ Đào Nha vào tứ kết.

Ngày buồn của Jan Vertonghen

Nếu như Cristiano Ronaldo chỉ thất vọng vì không ghi được bàn thắng trong trận đấu vừa qua thì Jan Vertonghen còn có 1 ngày buồn gấp 3, 4 lần ngôi sao người Bồ.

Bàn phản lưới nhà của Jan Vertonghen khiến cho Đội tuyển Bỉ phải dừng bước. Ảnh: UEFA

Đầu tiên, anh chính thức trở thành người thất nghiệp sau khi kết thúc hợp đồng với đội bóng RSC Anderlecht. Cùng với đó là bàn phản lưới nhà khiến cho Đội tuyển Bỉ nhận thất bại cay đắng trước Đội tuyển Pháp, qua đó nói lời tạm biệt giải đấu năm nay. Có thể nói, đây là 1 ngày "họa vô đơn chí" đối với trung vệ Jan Vertonghen.

Cái kết không trọn vẹn của Josip Iličić

Được điền tên vào danh sách Đội tuyển Slovenia tham dự Euro 2024, nhiều người hâm mộ rất mừng cho tiền đạo Josip Iličić. Bởi lẽ, tiền đạo 36 tuổi này đã gặp quá nhiều biến cố cả trong sự nghiệp cầu thủ lẫn cuộc sống thường ngày.

Tiền đạo Josip Iličić đã không thể có 1 cái kết trọn vẹn với Đội tuyển Slovenia. ẢNh: UEFA

Tuy nhiên, Josip Iličić đã không thể có được cái kết trọn vẹn khi thực hiện không thành công quả đá 11m khiến cho Đội tuyển Slovenia phải dừng bước tại vòng 1/8.

Mặc dù vậy, với việc lọt vào 1/8 cũng đã là 1 kết quả thành công của Đội tuyển Slovenia. Và đây là niềm an ủi đối với Josip Iličić và các đồng đội