Thứ Bảy, 18/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Eurowindow Holding hỗ trợ 200 triệu đồng giúp người dân Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ

Đinh Nguyệt 17/10/2025 23:30

Sau cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề tại Nghệ An, nhiều hộ dân và trường học vẫn đang gồng mình khắc phục hậu quả. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chiều 17/10, Công ty cổ phần Eurowindow Holding đã phối hợp cùng Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tổ chức chương trình trao tặng quà, chung tay giúp người dân ba xã trên địa bàn vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Dự buổi lễ ông Nguyễn Trung Thảo - Phó Giám đốc Báo phát thanh, truyền hình Nghệ An; ông Lê Văn Thăng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh Marketing Công ty cổ phần Eurowindow Holding; Lại Ngọc Dung - Giám đốc Marketing Eurowindow Holding cùng đại diện lãnh đạo hai đơn vị.

đại biểu ok
Đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An và Công ty cổ phần Eurowindow Holding dự lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt
trao nghia dong
Công ty cổ phần Eurowindow Holding trao 50 triệu đồng hỗ trợ các hộ dân nghèo trên địa bàn xã Nghĩa Đồng khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Đinh Nguyệt
trao quà Trường
Công ty cổ phần Eurowindow Holding trao 50 triệu đồng hỗ trợ Trường Tiểu học Bình Hợp. Ảnh: Đinh Nguyệt

Tại chương trình, Công ty cổ phần Eurowindow Holding đã trao 150 triệu đồng hỗ trợ cho ba xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành và Tân An - những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ; mỗi xã 50 suất quà trao tặng các hộ nghèo (mỗi suất tương đương 1 triệu đồng); giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng trao tặng 50 triệu đồng cho Trường Tiểu học Bình Hợp (xã Nghĩa Đồng) để tu sửa cơ sở vật chất, phục vụ công tác dạy và học, giúp thầy trò sớm trở lại trường sau bão.

Trao biểu trưng hỗ trợ người dân xã Nghĩa Hành khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Đinh Ng
Trao 50 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Nghĩa Hành khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Đinh Nguyệt
ông Nghĩa Hành
Ông Lê Văn Thăng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh và Marketing Công ty cổ phần Eurowindow Holding trao quà tới các hộ dân xã Nghĩa Hành bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 10 vừa qua. Ảnh: Đinh Nguyệt

Dịp này, Chi nhánh GCLAN cũng trao tặng 10 triệu đồng hỗ trợ Trường Tiểu học Bình Hợp (xã Nghĩa Đồng) cùng các phần quà thiết thực, sẻ chia với người dân hai xã Tân An và Nghĩa Hành.

Tân An
Công ty cổ phần Eurowindow Holding trao 50 triệu đồng hỗ trợ 50 hộ dân bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 trên địa bàn xã Tân An. Ảnh: Đinh Nguyệt
Tân An 2
Niềm vui của các hộ dân xã Tân An đón nhận sự hỗ trợ thiết thực từ nhà tài trợ Công ty cổ phần Eurowindow Holding. Ảnh: Đinh Nguyệt

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Thăng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh và Marketing Công ty cổ phần Eurowindow Holding bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những mất mát của người dân vùng chịu thiệt hại bởi bão lụt, đồng thời chia sẻ mong muốn:Eurowindow Holding mong muốn được góp một phần nhỏ, kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân vùng , tiếp thêm động lực để con sớm ổn định cuộc sống vươn lên sau thiên tai”.

Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của Eurowindow Holding, chung tay cùng cộng đồng sẻ chia khó khăn với người dân vùng thiên tai./.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Eurowindow Central Avenue – những giá trị khác biệt tại khu đô thị cao cấp đang khiến giới thượng lưu mong đợi

Eurowindow Central Avenue – những giá trị khác biệt tại khu đô thị cao cấp đang khiến giới thượng lưu mong đợi

Khởi công Eurowindow Sport Garden - khu đô thị xanh, thể thao tại trung tâm TP Vinh

Khởi công Eurowindow Sport Garden - khu đô thị xanh, thể thao tại trung tâm TP Vinh

EUROWINDOW SPORT GARDEN - phong cách sống xanh, sống khỏe, sống hạnh phúc

EUROWINDOW SPORT GARDEN - phong cách sống xanh, sống khỏe, sống hạnh phúc

Đọc tiếp

Eurowindow Central Avenue – những giá trị khác biệt tại khu đô thị cao cấp đang khiến giới thượng lưu mong đợi

Eurowindow Central Avenue – những giá trị khác biệt tại khu đô thị cao cấp đang khiến giới thượng lưu mong đợi

Khởi công Eurowindow Sport Garden - khu đô thị xanh, thể thao tại trung tâm TP Vinh

Khởi công Eurowindow Sport Garden - khu đô thị xanh, thể thao tại trung tâm TP Vinh

EUROWINDOW SPORT GARDEN - phong cách sống xanh, sống khỏe, sống hạnh phúc

EUROWINDOW SPORT GARDEN - phong cách sống xanh, sống khỏe, sống hạnh phúc

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Eurowindow Holding hỗ trợ 200 triệu đồng giúp người dân Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO