Xã hội Eurowindow Holding hỗ trợ 200 triệu đồng giúp người dân Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ Sau cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề tại Nghệ An, nhiều hộ dân và trường học vẫn đang gồng mình khắc phục hậu quả. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chiều 17/10, Công ty cổ phần Eurowindow Holding đã phối hợp cùng Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tổ chức chương trình trao tặng quà, chung tay giúp người dân ba xã trên địa bàn vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Trung Thảo - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An; ông Lê Văn Thăng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh và Marketing Công ty cổ phần Eurowindow Holding; bà Lại Ngọc Dung - Giám đốc Marketing Eurowindow Holding cùng đại diện lãnh đạo hai đơn vị.

Đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An và Công ty cổ phần Eurowindow Holding dự lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt

Công ty cổ phần Eurowindow Holding trao 50 triệu đồng hỗ trợ các hộ dân nghèo trên địa bàn xã Nghĩa Đồng khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Đinh Nguyệt

Công ty cổ phần Eurowindow Holding trao 50 triệu đồng hỗ trợ Trường Tiểu học Bình Hợp. Ảnh: Đinh Nguyệt



Tại chương trình, Công ty cổ phần Eurowindow Holding đã trao 150 triệu đồng hỗ trợ cho ba xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành và Tân An - những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ; mỗi xã 50 suất quà trao tặng các hộ nghèo (mỗi suất tương đương 1 triệu đồng); giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng trao tặng 50 triệu đồng cho Trường Tiểu học Bình Hợp (xã Nghĩa Đồng) để tu sửa cơ sở vật chất, phục vụ công tác dạy và học, giúp thầy trò sớm trở lại trường sau bão.

Trao 50 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Nghĩa Hành khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Đinh Nguyệt

Ông Lê Văn Thăng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh và Marketing Công ty cổ phần Eurowindow Holding trao quà tới các hộ dân xã Nghĩa Hành bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 10 vừa qua. Ảnh: Đinh Nguyệt



Dịp này, Chi nhánh GCLAN cũng trao tặng 10 triệu đồng hỗ trợ Trường Tiểu học Bình Hợp (xã Nghĩa Đồng) cùng các phần quà thiết thực, sẻ chia với người dân hai xã Tân An và Nghĩa Hành.

Công ty cổ phần Eurowindow Holding trao 50 triệu đồng hỗ trợ 50 hộ dân bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 trên địa bàn xã Tân An. Ảnh: Đinh Nguyệt

Niềm vui của các hộ dân xã Tân An đón nhận sự hỗ trợ thiết thực từ nhà tài trợ Công ty cổ phần Eurowindow Holding. Ảnh: Đinh Nguyệt

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Thăng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh và Marketing Công ty cổ phần Eurowindow Holding bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những mất mát của người dân vùng chịu thiệt hại bởi bão lụt, đồng thời chia sẻ mong muốn:“Eurowindow Holding mong muốn được góp một phần nhỏ, kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ, tiếp thêm động lực để bà con sớm ổn định cuộc sống và vươn lên sau thiên tai”.

Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của Eurowindow Holding, chung tay cùng cộng đồng sẻ chia khó khăn với người dân vùng thiên tai./.