Evan Ferguson tụt giá 65 còn 25 triệu euro, tịt ngòi 9 trận Tiền đạo 21 tuổi chưa ghi bàn sau 9 trận cho AS Roma, bị HLV Gian Piero Gasperini công khai nhắc nhở; Transfermarkt hạ giá từ 65 xuống 25 triệu euro.

Chín trận, không bàn thắng và một lời nhắc nhở công khai từ Gian Piero Gasperini: hành trình làm lại của Evan Ferguson ở AS Roma đang mắc kẹt giữa kỳ vọng và thực tế. Cùng lúc, Transfermarkt hạ định giá tiền đạo người Ireland từ 65 triệu euro xuống 25 triệu euro sau đợt điều chỉnh cho Serie A.

Evan Ferguson gây thất vọng lớn.

Khoảnh khắc then chốt: lời nhắc từ Gasperini

Trước vòng đấu giữa tuần, Roma đứng nhì bảng Serie A và bằng điểm với Napoli – dấu ấn cho thấy ảnh hưởng tức thì của Gasperini tại Stadio Olimpico, nhà cầm quân từng đưa Atalanta vô địch Europa League 2024. Nhưng trên nền tập thể tiến bộ, Ferguson là nốt trầm hiếm hoi.

Trong trận thắng Sassuolo cuối tuần qua, anh thậm chí không được sử dụng. Sau thất bại trước Viktoria Plzen ở Europa League, Gasperini nói thẳng về học trò: “Evan Ferguson đã chơi 9/10 trận của đội. Cậu ấy cần thể hiện tốt hơn trên sân, nhưng màn trình diễn vừa qua thật đáng thất vọng... Chúng ta cần kiên nhẫn, nhưng cậu ấy phải nỗ lực nhiều hơn.”

Từ cú hat-trick ở Newcastle đến bế tắc tại Roma

Ferguson từng bùng nổ ở Brighton với cú hat-trick vào lưới Newcastle United tại Ngoại hạng Anh, thời điểm anh “được định giá” lên tới 100 triệu bảng. Nhưng đồ thị phong độ nhanh chóng đi xuống: mùa trước, quãng cho mượn ở West Ham là một thất bại khi không có bàn thắng nào; trở lại Brighton, anh đánh mất vị trí dưới thời Fabian Hurzeler.

Gia nhập Roma theo dạng cho mượn được xem là cơ hội làm lại. Thế nhưng sau gần ba tháng, tiền đạo 21 tuổi vẫn chưa để lại dấu ấn chuyên môn. Anh chưa ghi bàn sau 9 trận trong màu áo giallorossi.

Ferrguson vẫn chưa có bàn thắng sau 9 trận cùng Roma.

Số liệu biết nói

Những con số phác thảo rõ thực trạng: tại cấp CLB, Ferguson chỉ có 10 lần đá chính trong hai mùa gần nhất. Tại Roma, anh đang tịt ngòi qua 9 trận, trong khi ở cấp đội tuyển, anh đã ghi 3 bàn cho Ireland trong cùng giai đoạn.

Hạng mục Chỉ số Trận cho Roma 9 Bàn cho Roma 0 Đá chính (2 mùa gần nhất, cấp CLB) 10 Bàn cho tuyển Ireland (cùng giai đoạn) 3

Giá trị chuyển nhượng lao dốc

Kể từ khi bứt lên năm 2023, giá trị của Ferguson từng vọt từ 1 triệu euro lên 65 triệu euro. Theo cập nhật mới nhất của Transfermarkt sau đợt điều chỉnh giá trị cầu thủ Serie A, con số hiện chỉ còn 25 triệu euro. Dù vậy, anh vẫn nằm trong nhóm có giá trị cao của Roma (đứng thứ tư theo nguồn này), phản ánh tiềm năng vẫn được nhìn nhận.

Giá trị chuyển nhượng của Ferguson tăng nhanh và cũng giảm mạnh.

Tác động tới Roma và bài toán của Ferguson

Gasperini đã trao cho Ferguson số phút thi đấu nhiều nhất trong nhóm tiền đạo Roma. Nhưng khi cuộc đua đỉnh bảng nóng dần, sự kiên nhẫn có giới hạn, nhất là khi HLV 67 tuổi đòi hỏi hiệu suất cao ngay lập tức. Những lời nhắc nhở gần đây là thông điệp rõ ràng.

Bức tranh hiện tại đặt Ferguson trước lựa chọn đơn giản nhưng khắc nghiệt: chứng minh trên sân tập và trong các trận tới, hoặc chấp nhận bị quên lãng ở Serie A. Tiềm năng còn đó; vấn đề là chuyển hóa nó thành đóng góp cụ thể cho một tập thể đang cạnh tranh ở top đầu.