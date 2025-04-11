Everton chi 160 triệu bảng vẫn bế tắc ở vị trí số 9 Everton đã chi gần 160 triệu bảng cho 17 tiền đạo trong 10 năm nhưng vẫn khát bàn. Beto và Thierno Barry chỉ có 1 bàn sau 19 trận Ngoại hạng Anh, hòa Sunderland phơi bày vấn đề.

Thierno Barry đệm bóng chệch khung thành từ cự ly chỉ vài mét trong trận hòa Sunderland – khoảnh khắc tóm lược cơn khát bàn thắng kéo dài của Everton. Mười năm, 17 tiền đạo, gần 160 triệu bảng và vấn đề số 9 vẫn chưa có lời giải, dù đội bóng vùng Merseyside sớm dẫn trước nhưng lại đánh rơi chiến thắng.

Thierno Barry bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trước Sunderland

Beto và Barry: con số biết nói về hàng công Everton

HLV David Moyes luân phiên sử dụng Beto và Barry, nhưng bản năng sát thủ chưa xuất hiện. Cả hai chỉ ghi đúng 1 bàn sau 19 trận Ngoại hạng Anh – thống kê phơi bày sự bế tắc trong vòng cấm. Beto, bản hợp đồng 21,5 triệu bảng từ Udinese, từng lập công ở trận derby Merseyside mùa trước nhưng phong độ thiếu ổn định. Barry – tân binh 27 triệu bảng từ Villarreal – liên tiếp dứt điểm lệch thước ngắm kể từ khi đặt chân tới giải đấu.

Jamie Carragher nhận định: “Everton cần một trung phong thực thụ. Nếu không tìm thấy người ghi bàn ổn định, họ sẽ phải lo trụ hạng vào cuối mùa.” Đó không chỉ là cảnh báo về hiệu suất cá nhân, mà còn là lời nhắc về sự cấp bách trong cấu trúc tấn công của Everton.

Sau Lukaku là khoảng trống kéo dài

Kể từ khi Romelu Lukaku rời Goodison Park năm 2017, Everton ghi 358 bàn ở Ngoại hạng Anh – ít nhất trong các đội chưa từng xuống hạng. Con số ấy cho thấy CLB đã không thể phục dựng một mũi nhọn làm điểm tựa. Nhiều cái tên đi qua mà không để lại dấu ấn như Cenk Tosun, Moise Kean, Neal Maupay hay Salomon Rondon.

Richarlison từng chạm mốc 43 bàn trong 4 mùa giải nhưng phải rời đi vì áp lực tài chính. Dominic Calvert-Lewin bùng nổ dưới thời Carlo Ancelotti rồi bị chấn thương kìm hãm. Hàng công vì thế thiếu một trục dọc ổn định, dẫn tới những trận đấu bị kéo dài trong bế tắc và lệ thuộc vào khoảnh khắc.

Chiến thuật đổi thay và hệ quả cho tiền đạo

Theo BBC Sport, Everton đã thay tới 9 HLV trong 12 năm – số lần xáo trộn đủ để làm gián đoạn mọi chu kỳ xây dựng lối chơi. Với tiền đạo, đó là sự đứt gãy về nguyên tắc pressing, cách tổ chức bóng hai, và chất lượng đường chuyền cuối. Khi vai trò thay đổi liên tục, sự tự tin trước khung thành cũng khó được bồi đắp.

Trong bối cảnh đó, những tình huống như cú dứt điểm hỏng ăn của Barry hay pha xử lý thiếu quyết đoán của Beto không còn là lỗi cá nhân đơn lẻ. Chúng phản chiếu một hệ thống tấn công thiếu tính lặp và thói quen tạo cơ hội chất lượng cao.

Chuyển nhượng và bài toán chưa có lời giải

Kể từ khi tập đoàn Friedkin tiếp quản, Everton chi 97 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, chủ yếu cho các tài năng trẻ như Tyler Dibling hay Barry. Chính sách “mua rẻ, nuôi tài năng” giúp cân bằng tài chính, nhưng không giải quyết được nhu cầu cấp bách: một trung phong ghi bàn ổn định.

Everton đang cần một tiền đạo đẳng cấp như Lukaku

Cần một tiền đạo đẳng cấp như Lukaku

Mục tiêu trở lại châu Âu và chấm dứt 30 năm trắng tay buộc Everton phải phá vỡ lời nguyền ở vị trí số 9. Một mình Jack Grealish gây ấn tượng ở mùa này là chưa đủ để đội bóng của Moyes bứt phá. Khi cơ hội bị bỏ lỡ tiếp tục tái diễn, niềm tin hao mòn nhanh hơn cả thời gian cần để một dự án bóng đá kết tinh thành bàn thắng.

Thị trường chuyển nhượng tháng 1 tới vì vậy được xem là cơ hội cuối để Moyes tìm ra “Lukaku mới” – người có thể xoay chuyển tỷ lệ tận dụng cơ hội và đưa Everton thoát khỏi nỗi ám ảnh khan hiếm bàn thắng.