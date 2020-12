EVNNPC và Điện lực Nghệ An triển khai chương trình 'Trao niềm tin, gửi yêu thương' tại Nghệ An

Ông Lê Văn Trang - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC cho biết: “Vừa qua, đợt mưa lũ lịch sử năm 2020 xảy ra đã để lại những thiệt hại vô cùng nặng nề cho đồng bào miền Trung. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã có nhiều đợt quyên góp với số tiền hàng chục tỷ đồng nhằm hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn với đồng bào miền Trung nói chung cũng như bà con Nghệ An nói riêng.

Lãnh đạo EVNNPC và bà Trịnh Kim Ngân - Bí thư Đoàn Thanh niên EVNNPC trao tượng trưng 10 thuyền máy và 15 suất học bổng. Ảnh: Phan Thủy

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: “Trong thời gian qua, chính quyền địa phương cũng như nhân dân huyện Thanh Chương đã chứng kiến sự đồng hành của ngành Điện cùng với người dân trong việc nâng cao dịch vụ khách hàng, cung cấp điện an toàn, ổn định cũng như trong công tác an sinh xã hội của huyện nhà. Đặc biệt là trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, Điện lực Thanh Chương, Công ty Điện lực Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tập trung khắc phục nhanh các sự cố về điện do mưa lũ gây ra cũng như giúp bà con vùng lũ di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương phát biểu tại buổi lễ trao quà. Ảnh: Phan Thủy Hoạt động trao quà lần này của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trên địa bàn huyện Thanh Chương rất thiết thực và ý nghĩa bởi những lúc mưa lũ mới thấy được hết giá trị của những chiếc thuyền trong việc tiếp tế thức ăn, nước uống cho bà con, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Các thiết bị trường học giúp cho việc dạy và học của giáo viên học sinh được tốt hơn. Xin gửi lời cảm ơn đến Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An và Điện lực Thanh Chương; Mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chia sẻ trong thời gian tới”.